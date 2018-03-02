新剧《老男孩》聚焦“男性成长”牵手林依晨学会承担-刘烨：我就是个“老男孩”

晨报记者 曾索狄

进入三月，大批都市题材电视剧跃上荧屏，其中不乏聚焦“中年危机”“男性成长”的作品。昨天，由刘烨、林依晨、雷佳音、胡先煦等主演的电视剧《老男孩》在沪举行开播发布会，宣布将于3月4日起在湖南卫视和爱奇艺播出。久违小荧屏的刘烨笑言，这次的角色和现实生活中的自己非常贴合，“我现在都不觉得自己已经四十岁了，还特年轻。”

《老男孩》讲述了一个三十而立的男人成长和蜕变的故事：吴争（刘烨饰）是个不羁的民航飞行员，但单身汉的生活突然被澳洲相识的林小欧（林依晨饰）和从天而降的儿子萧晗（胡先煦饰）彻底改变，他也在一次次的冲突中，懂得了责任，学会了承担。

在发布会现场，编剧高蓉蓉表示，以男主角吴争为代表的“老男孩”，是今天社会上特别有代表性的一个群体。他们看起来成熟世故，但内心赤诚，“他们生理年龄可能已经增长了，但心理上还是少年，非常热忱，有时候甚至有一点幼稚。我觉得热血无关年龄，只要初心不变，男孩永远都不会老。”

许久没接触都市题材电视剧的刘烨，自称生活中也是个“老男孩”，不仅丝毫没有体会到所谓的“中年危机”，心态反而和十六七岁的孩子相差无几。他透露，由于在剧中扮演的是一位民航飞行员，他此前花了不少时间在上海进行相关的飞行培训，“那段时间天天都在训练，现在让我去考飞行执照，说不定都没问题”。记者在现场曝光的片花中看到，这两年以“段子手”自居的刘烨，在剧中有一段东北味十足的“台湾腔撒娇”，调皮中带着点娇嗔的模样，的确与他以往的影视形象有不小的差别。

而剧中与刘烨成为“欢喜冤家”的林依晨，则是继《我可能不会爱你》之后时隔7年再度出演都市熟女角色。她透露，刘烨在片场非常幽默，甚至常常会给出一些突然的反应，让自己受益匪浅，“他有时候会让我濒临笑场，却又能恰好守住，能在那场戏里做一个很好的收尾。不止是轻松的戏份，有一些情感比较重的戏份，我也能在他眼里看到沧桑感，非常感染我。”