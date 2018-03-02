曾索狄

在姜思达的访谈节目 《透明人》里，中央戏剧学院表演系老师刘天池分享了不少对表演、教学的看法，这与最近如火如荼的“最难艺考”，形成了有趣的呼应。

比如，为什么中戏挑人要素颜不要整容脸？因为重点不是“选现在的人”，而是要选4年后甚至40年之后的演员。且不说整容可能带来的面部僵硬等问题，审美的迭代是如此迅速，追随大流，很可能只会让自己成为下一个“蛇精脸”的笑话。

比如，为什么艺术学院学生的演技看起来也平淡无奇？因为在大一、大二打基础的阶段，许多学生已经被经纪公司带出校园拍戏，他们像一堆刚刚被打开的零件，连自我组装的能力都没有。学校学的东西没有用，成了年轻人心中最大的误会。

比如，从表演专业人才的角度看，市场上有多少演员是合格的？刘天池给出的比例只有10%。这个数字乍看之下非常惊悚，但结合当下庞大的演员数量，似乎不算太过分。与传统艺术院校负责输送新人演员的时代不同，今天，造星的方式异常丰富，连一抓一大把的网红都能轻易成为男女主角。从这个角度上说，合格线之上的表演，的确少之又少。

然而，这些问题能仅仅归咎于经纪公司和年轻人的野心吗？恐怕也未必。早年，不少明星都有因忙于拍戏而被退学的经历。但仔细查看这两年部分在校明星的作品清单，校园传统在越来越强势的明星资源面前的力不从心感，也跃然纸上。

那么，未来的演员要从哪里得到滋养和学习呢？据说，像表演指导这样的工种现在越来越抢手，成名的演员、老师开设的专业表演课更火得一塌糊涂。但要想做4年甚至40年的演员，临时抱佛脚的“急救课程”，恐怕还是苍白的。

如此看来，“最难艺考”并不可怕，可怕的是艺考之后，更为艰难的演员之路。这是热爱表演的年轻人最容易成名的时代，却也是成名后最缺乏安全感的时代——观众越来越挑剔，而演员本人能给出的东西却越来越单薄，可替代的新人更如雨后春笋，虎视眈眈。想要在成名后屹立不倒，还需要他们有更为强大的自我认知，在校园生活和工作环境中清醒、自律，而不是总是把责任推给观众，说他们看不到自己的努力和演技。