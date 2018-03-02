上海首个影视二次元产业孵化基地开业-小微影视二次元企业 从此有了自己的“家”

晨报记者 陆乙尔

昨日，由上海市广播影视制作业行业协会联合上海市动漫行业协会共同推动建设的全市首个影视二次元产业孵化基地宣布开业。正值上海“文创50条”政策意见发布不久，这一面向影视二次元小微企业的示范性专业孵化平台，吸引了近百家影视传媒类小微企业的关注。

据记者了解，这座名为“MoeTown”的影视二次元产业孵化基地建筑面积超过4000平方米，一半以上的面积被用来建设联合办公空间，可以满足30家左右影视二次元企业的基本办公需求。基地还有一间约500平方米的多功能演播厅，这是一个供所有入孵企业使用的影视节目、网络综艺拍摄制作、路演、现场活动的专业场地。基地还建设了一间独立放映厅，平时不对公众开放，而是专门用作影视制作公司进行调光调色、完片测试、片花预演、项目融资的专业工作室。和很多众创空间一样，基地内也有主题咖啡馆，还为影视二次元作品展示、精品服化道陈列、衍生周边潮牌秀和影视工作室预留了空间。

上海市广播影视制作业行业协会副会长兼秘书长于志庆在活动现场表示，近年来上海文化创意产业融合发展，特别是影视产业和以动漫游戏为代表的二次元文化之间的融合态势更加猛烈，涌现了一大批专注影漫联动、影游联动的专业小微企业和项目。上海市广播影视制作业行业协会和上海市动漫行业协会在调研中发现，这两个独立行业都集中着大量的小微企业、民营企业，存在着普遍共性的公共服务需求，如人才培训、政策服务、公共技术支撑、内容制作空间合作共享等。于是，两家协会联手探索面向产业和行业服务的新举措，于志庆把这个孵化基地的特点概括为“O4O”，即“Offline for Online”——它将为主要生产线上内容的影视二次元企业提供专业服务。

据悉，目前已有不少影视二次元项目宣布入驻“Moe-Town”基地，包括众筹平台、电影工作室、艺人工作室、基于人工智能应用的影视广告植入平台。