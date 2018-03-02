申花今晚迎来中超首战-新援荣昊：身体状况没有问题

晨报记者 甘慧

今晚，申花2018赛季中超联赛首战将在虹口足球场进行，对手是长春亚泰。昨天进行了赛前新闻发布会，不过由于前一天刚敲定荣昊租借加盟申花，所以这场新闻发布会就有点新援见面会的味道。

前天晚上荣昊飞抵上海，然后敲定合同，并进行了体检。荣昊在申花的球衣号码已经确定，是24号。说起荣昊加盟，吴金贵说：“两场亚冠之后，球队针对中超首战进行了积极的备战，通过申花和恒大两家俱乐部的共同努力，促成了荣昊这位‘新的老朋友’加盟。在申花人员缺乏时，有这样一名新援加盟，增加了球队的实力和信心。应该说这次引援非常及时，感谢广州恒大俱乐部，感谢荣昊本人，在这里向他表示欢迎，明天希望他能有一个好的表现。”

荣昊自己也讲述了加盟的过程，“首先非常感谢申花，我知道有很多球员都非常愿意来到申花。在曹赟定受伤的时候，我和申花取得了联系，我觉得他们可能需要我。正好现在广州恒大的人员很多，所以我希望来申花踢比赛。因此，我和俱乐部领导打了电话，他们非常乐意。据我所知，双方2月28号凌晨还在谈细节，非常感激两家俱乐部为此做出的努力。”

荣昊是非常有实力的队员，入选过国家队，但这两年受伤病影响，淡出了主力阵容。谈到伤病，荣昊说，“虽然我一年半没有踢正式比赛，不过去年下半年替补踢了几场比赛，而且跟了恒大的整个冬训，所以现在身体状况没问题。另外，和队友的默契可能还需要一两场比赛磨合，希望我的能力和经验能够为申花后防带来一些好的改变。”