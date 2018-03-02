2018年中乒协团体公开赛挥拍-草根选手惊艳亮相

晨报记者 王嫣 见习记者 吴文俊

3月1日上午，2018年中国乒乓球协会团体公开赛首站在上海嘉定体育馆新馆挥拍，上海市副市长陈群宣布比赛开幕。全运选手与草根选手混搭的好戏热情上演，这项专业与群体融合的创新赛事为元宵佳节更添几分节日气息。

本站赛事的参赛单位来自天津全运会乒乓球项目男团前八名，各省市队派出男、女专业选手加上一名30-40岁，一名40-50岁的业余男选手上场比赛。就职于上海证券交易所的罗胤，此番作为上海队的业余选手参加这项乒乓球的全国性赛事，并以2∶1战胜对手。“能跟专业选手在一个场地比赛，感觉还挺兴奋的。”罗胤说，“相比业余赛场，今天的比赛比较规范、比较正式，走进场地就不由得心里有些紧张感。就连观众也很专业，看台区域很安静，观众都会在一球结束后再鼓掌。”

上海队教练张洋介绍说，上海队的两名业余选手春节前就已到东方绿舟体育训练基地参加过合练，本次比赛前也加入队伍一起备战，训练水平挺高，“这次全新赛制对业余选手来说，是一个很好的机会。跟随专业队一起赛前训练、一起入场、比赛中接受指导，这些机会他们也很珍惜。”专业赛事融入大众健身，这是全运会延续的创新思路，罗胤自然非常欢迎这样的改革。“相信未来业余选手参与专业比赛的机会会越来越多，这对于乒乓球项目的普及性、群众性都有好处。”