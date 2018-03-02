上海浪琴环球马术冠军赛4月来袭-马术界的“跳一跳”，期待你来现场见证

见习记者 徐磊

4月20日至22日，即将第五度来到申城的上海浪琴环球马术冠军赛，是全球最高五星级的马术障碍赛事，最高障碍高度达1.6米。那么，这项马术界的“跳一跳”赛事，规则是如何制定的，又有哪些取胜的技巧呢？

障碍设置

上海浪琴环球马术冠军赛属于场地障碍赛，FEI（国际马联）对于马术场地在障碍及障碍之间的位置、距离设置、训练场的标准，都有非常细致的规定。

上海浪琴环球马术赛一共有12道障碍，包含一个双重障碍和一个三重障碍，共15跳。比赛开始30分钟前，赛事精确线路图会在竞技场入口处最鲜明位置上摆出来。除非比赛规则特殊要求，图纸中要以1至12的数字标明障碍的顺序。选手入场后要依照障碍前面放置的1-12的号码牌，跳完所有障碍。

障碍类型

马术障碍赛的障碍类型形形色色，以上海浪琴环球马术冠军赛为例的障碍类型可分为直立障碍/单横木障碍、伸展障碍/双横木障碍、联合障碍/三横木障碍、砖墙障碍和组合障碍等等。

其中，有考验跳跃高度的像直立障碍这样垂直面的障碍，也有三横木障碍，不仅考验高度，也考验跳跃的广度。

罚分规则

马术障碍赛不仅要追求用时少，也要做到尽可能少的失误，避免罚分。马匹摔倒或骑手落马、偏离路线，淘汰；马匹拒跳一次罚4分，拒跳2次淘汰；碰落障碍、马蹄踩到水塘或者标界板条，罚4分；超时也要罚分，每秒罚0.25分。比赛成绩以罚分少、用时短为优。以上海浪琴环球马术冠军赛的高水准来说，一般情况下只有0罚分才可能站上领奖台。

此外，如果最后一轮比赛结束后出现平分的情况，要加赛一轮决出胜负。

了解了以上知识，你是不是也期待亲眼见证一场马术界的“跳一跳”？我们期待与您共同相约2018上海浪琴环球马术冠军赛。