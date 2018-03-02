又是一年开学季-学生投保建议首选意外险

师诗靓

度过了一个喜气洋洋的寒假，学生们再度返校开始了新学期的生活。无论是幼儿园孩子还是高中学生，无论学生自己的行为能力随着年龄的增长有了怎样的提高，父母始终都对子女的人身安全问题最为关心。而保险也成为了家长选择的有效手段之一。

事实上，随着家长保障意识的提升，买不买保险已经不再是一个问题，大多数家长的答案都是肯定的。然而，面对市场上种类繁多的保险，如何选择保险，尤其是在经济条件有限的情况下，怎么买保险才是家长眼下更为关注的问题。

保险专家指出，给学生配置保险，除了最基础的学平险之外，一个全面的保障方案应该包含意外伤害保险、重疾险、医疗险以及教育险。

学平险：低保费高保障

学平险全称“学生平安保险”，是保障学生各种意外死亡、伤残、医疗和疾病住院医疗的险种。被保险人只需缴纳几十元的保费就可以获得包括意外伤害、意外伤害医疗以及住院医疗在内的多项保障。是学生儿童投保范围最广、最普遍的一种保险。

一句话概括，学平险最大的特点就是缴费低、保障高、保险责任宽广。

具体来看，学平险的保障主要有三个方面：首先是意外人身保险，包括意外事故和意外伤残，其保险责任为学生、幼儿（被保险人）因遭受意外伤害导致身体残疾时，给付残疾保险金；其次是意外医疗，包括门急诊费用的补贴，此项保障范围较大，体育课摔伤、碰伤、交通意外、煤气中毒、动物咬伤、烫伤等意外事件皆在保障之列；第三是住院医疗补贴，孩子因病住院，只要不属于有限的责任免除之列，就可以申请理赔。

一般来说，孩子出生后，爱子心切的父母都会给孩子办理医保卡，那么有了医保卡再投保学平险就重复了么？

事实并不是如此。保险专家指出，学平险与医保的保障虽有一些重复的地方，但是，两者之间有很大的差别，互相结合才能给孩子提供必要的保障。

在医疗方面，医保的赔偿比例较低，学平险可以对自费医疗部分予以进一步补偿，同时，学平险还包含身故和伤残责任，但医保没有。如果孩子发生意外事故或者生病，在儿童医保报销之后，家长还可以到保险公司按照学平险的标准进一步理赔。

业内人士指出，虽然学平险是商业保险的一种，带有盈利性，但同时它也具有一定的公益性质，因此给孩子买学平险的性价比可见一斑。

医疗：重疾险先行

在学平险给孩子的意外伤害提供保障的基础上，家长还可以额外给孩子选择商业意外保险。一般来说，意外险保障责任较为清晰，在网上就可以轻松购买高性价比的产品，十分便捷。

保险专家指出：“基础保障做好了，就要开始考虑疾病风险了。尤其是重大疾病越来越呈现出年轻化的态势，为孩子购买重疾险，再配备医疗险等辅助，意义重大。”

举例来说，严重心肌炎、白血病等是婴幼儿高发疾病，治疗费用不菲，少儿重疾险可以弥补孩子因罹患重大疾病给家庭带来的重大经济损失，有效减轻治疗压力。

需要明确的是，目前，儿童白血病占整个儿童肿瘤的1/3左右，而在成年人中，这一比例不足10%。急性白血病是儿童时期最常见的恶性肿瘤之一，主要包括急性淋巴细胞白血病和急性髓系白血病两大类，其中又以急性淋巴细胞白血病为主。实际上，15岁以下的急性白血病患者，目前的医疗手段可做到5年生存率为60%～85%，同其他肿瘤的5年生存率相比，这一数字也比较可观。在发达国家，急性淋巴细胞白血病的治愈率大概有80%～90%，可将其看成是接近常见病的疗效。

换句话说，在不少情况下，不幸罹患急性白血病的儿童与治愈之间的隔阂恰恰就是钱。如果有了保险，则能大大缓解患病家庭的经济负担。

考虑到儿童因其年龄小体质弱的特殊性，重大疾病的保障范围与成年人的保障范围不尽相同。建议在对比同等价位的重疾险时，在保监会规定的25种重疾的基础上，优先选择含有“儿童重大疾病”、“白血病”等特殊保障的产品，以及包含轻度重疾的产品。

在有了针对重疾的医疗保障后，家长可以进一步考虑孩子的健康保险。少儿健康保险，是针对未成年儿童患有保险保障内的一些疾病，而提供的住院、治疗、手术等医疗费用的保障。我国的基本医疗制度，对少儿的医疗保障状态基本上是比较低的，因此，可以考虑选择一些商业性质的少儿医疗保险保障，以备不时之需。

教育金：储备从当下开始

根据中国社科院的一项研究成果，中国父母把孩子抚养到16岁的总成本平均已达25万元，平均每年花费是1.6万。而养育一个孩子到他大学毕业，则至少需要花费50万-130万元，如果海外留学则达到200万。

值得注意的是，这仅仅是全国平均水平，就上海地区而言，不少孩子一个月的养育成本上万都不罕见。想给孩子更好的未来是大多数父母的心愿，教育也是孩子出人头地的主要出路之一，因此，家长在教育上的投入从不吝惜。那么如何利用保险来合理安排孩子的教育资金呢？教育金是一个不错的选择。

所谓教育金保险，是针对少年儿童在不同成长阶段的教育需要提供相应的保险金，本质上以为孩子的教育储备基金为目的，既具有强制储蓄的作用，又有一定的保障功能。

在选择教育金保险时，建议可根据家庭的经济能力以及未来需要的教育费用估算选择相对应的产品，注意适度投保，避免因太过激进对家庭财务造成过大压力。

此外，在投保该类保险时，父母一定要注意选择可附加豁免条款的产品，这一功能指的是如果孩子的父母发生意外，即无需继续缴纳保费，但约定的保险保障依旧有效。