2017年互联网财险数据出炉 保费同比负增长1.75%

师诗靓

布局互联网、数字化战略、人工智能，这些带有科技感的词汇越来越多的出现在了保险公司的战略之中。往年呈现出裂变式发展的互联网保险，毋庸置疑依然是在快速前进，然而根据中国保险行业协会发布的2017年互联网财产险业务数据通报显示，2017年互联网财产保险保费收入却出现了一定的负增长。

数据显示，2017年，累计互联网财产保险保费收入493.49亿元，同比负增长1.75%，其中：车险保费收入307.19亿元，同比负增长23.00%，占比62.25%；非车险保费收入186.30亿元，同比增长80.25%，占比37.75%。

值得注意的是，越来越多的公司开始分享互联网财险的市场蛋糕，2017年，行业布局互联网财产险市场的保险公司新增10家，共计70家。其中，开展互联网车险业务的保险公司42家，开展互联网非车险业务的保险公司66家。

而互联网财险的市场集中度出现了明显下降。2017年，互联网财产保险保费收入为493.49亿元，CR8（指8个最大的企业占有该市场的份额）为71.26%，相比2015年、2016年分别下降22.91个百分点、11.23个百分点。

与此同时，专业互联网保险公司市场占有率快速提升。众安在线、泰康在线、易安保险和安心保险四家专业保险公司累计保费收入为93.61亿元，占总体保费的18.97%，相比2016年上升10.16个百分点； 累计签单总量为62.78亿单，占总体签单量的48.00%。

随着移动互联网的进一步发展，通过手机APP、微信小程序等方式参与保险业务的消费者更多了，而传统的保险公司官网渠道的吸引力进一步下降。

2017年，保险公司自营网络平台业务占比51.97%，同比减少20.26个百分点。其中：PC官网业务占比14.56%，同比较少40.75个百分点； 移动终端业务占比37.41%，同比增长20.49个百分点；通过第三方的业务占比44.09%，同比增加19.07个百分点。

值得注意的是，车险，这一财产险业务中当之无愧的最大板块，其互联网业务在网校整体中的比重却在持续下滑，而非车险业务持续保持较快增长，并在互联网财产险整体发展中的重要性不断凸显。

数据显示，互联网财产险业务中车险占比不断下滑，2017年占比为62.25%，非车险快速发展，占比提升17.18个百分点，达到37.75%。2017年累计互联网非车险保费收入186.30亿元，同比增长80.25%，在保持较高增长幅度的同时有所回落。