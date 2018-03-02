风雨

日前证监会放大招：IPO被否企业三年内不得借壳，很多分析认为壳价值股再遭打击。一位私募投资人士表示，IPO被否企业3年内不得借壳，这一规定将进一步打击壳股价值，过往壳股炒作都是重组概念，如今在监管从严背景下，壳股的出路将受到重磅打压。

真是这样吗？根据统计情况看，二次申请IPO成功率高达90.7%；从申请间隔时间来看，平均二次IPO的时间为2.33年，71.34%的企业在三年内选择二次IPO。所以IPO虽然从严，但对于优质企业来说，还是有机会上市的。

“中国人向来习惯于将坏事变好事，我认为一些担心IPO无法通过的企业，也可以选择借壳重组或一般的并购重组，将资产装入上市公司。”高智说。未来借并购重组，进行“曲线救国”的企业会增多。

“经过近几年的去泡沫，大量壳价值股市值已经大幅缩水。据统计，目前20亿元市值以下股票已经多达167只(不含上市未开板新股)，这其中很多是主营业务不佳的类壳股。如果好好挖掘，确实有一些股票会将资产装入进来。”郁教授道。借壳上市股从市场角度看，是一个皆大欢喜的结果，市场参与各方都能获利。

“是的，以360借壳上市为例，得利不仅是借壳人和被借壳的原大股东，普通投资者也通过二级市场获得了不错的收益。原江南嘉捷的持股投资者获利741%，复牌后在二级市场40多元买入的投资者，同样也在1个月获利60%以上，超过大盘股一年的涨幅。可见，借壳上市股，普惠众生。”高智说。

今日行情预测：十字星或收阳

仓位：70%

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