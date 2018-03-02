谨防钝化个股突然下杀

晨报记者 韩益忠

受美股下跌影响，昨日A股大幅低开，随后快速走强，沪指一改前日的疲软态势，开始摆脱外围环境的影响。蓝筹又有活跃迹象。同时工业互联网股大涨，继续领涨两市。午后，股指一度翻绿，但很快返身向上，收盘小幅上扬；创业板指数则大涨2%，创业板日K线强势四连阳。

继续看好创新药

日前人社部发布《人力资源社会保障部办公厅关于发布医疗保险按病种付费病种推荐目录的通知》，并公布了《医疗保险按病种付费病种推荐目录》，共包含130个病种。

机构认为，在医保控费、进一步规范诊疗的背景下，优质公司、具有研发能力的公司将在供给侧改革中脱颖而出，维持医药行业“增持”评级。药品行业继续看好创新药和一致性评价两条主线，相关公司组合包括：恒瑞医药、石药集团、科伦药业、华海药业、京新药业、通化东宝等。

工业互联网产业链股

日前工信部网站披露，为贯彻落实《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，加快推进工业互联网创新发展，加强对有关工作的统筹规划和政策协调，经国家制造强国建设领导小组会议审议，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组，工信部部长苗圩担任组长。

工业互联网专项工作组成立将进一步加快相关政策落实推进，助力互联网与先进制造业的深度融合。工业互联网作为智能制造的重要基础，未来将为推进中国制造业由大转强提供关键支撑，并助力我国制造业加快迈向全球价值链中高端。具体到机械板块看好机器人、高端工业传感器、制造业数字化及智能化、轨道交通、高端海洋工程装备等。看好传感器、软件、IT服务相关企业。

创业板分时背离严重

从盘口看，大盘已经明显比过去一段时间活跃，虽然系统性风格切换尚未完全到来，但随着主板逐渐企稳，市场有望出现蓝筹和中小创联袂表现的新气象，这为即将展开的“两会”行情预留了想象空间。

不过，目前大盘除了主板出现企稳迹象、热点纷呈外，创业板分时背离情况越来越严重，要防止该板块中的不少钝化的个股突然下杀，短线消化获利盘后的分化行情是能否盈利的关键所在，投资者眼下可以多关注那些还没有出现技术性超买的优质蓝筹和优质成长股共同出现的机会，对那些久居钝化位置、涨势拖沓的个股不能随意追高。