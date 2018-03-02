普华永道：-近六成企业CEO 看好全球经济

晨报记者曹西京报道 近6成企业CEO认为，2018年全球经济增长将会加速，这个比例创下历史新高。中国的CEO们更乐观，其中69%的受访者表示未来12个月经济增长将进一步加快，而去年该比例仅为31%。尽管经济仍在逐步调整，通过采取精细化管理，企业对市场前景乐观。这是普华永道最新发布的全球CEO调研中国报告结论，该调研显示，中国企业在着力打造区域增长引擎（京津冀城市群，一带一路倡议以及大湾区）并培育新的领域和产业。

国际货币基金组织2018年1月预测，2017年全球经济增长率为3.7%，2018年可能达到3.9%。由于各国持续低通胀（消费者物价指数的全球年平均值维持在1.6%的历史最低水平），家庭收入提高，加上多个国家奉行宽松货币政策和不再实施紧缩的财政政策，推动全球经济增长。

普华永道第21期CEO调研发现，中国企业高管对全球经济增长和国内发展乐观。普华永道合伙人陈兆丰说：“美国和中国仍然是最具投资吸引力的市场，中国的吸引力保持稳定。而在中国CEO看来，美国和香港依然是最重要的两大市场；今年有所不同的是，日本取代德国成为另一个增长最快的市场。”在全球受访企业高管心目中，美国、中国和德国这三个国家的吸引力排名与去年相比没有变化。