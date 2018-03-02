李书福：尚未寻求戴姆勒监事会席位-与此同时，沃尔沃集团取消吉利的董事会席位

晨报记者 林劲榆

吉利收购戴姆勒在国内引起轰动的同时，也在欧洲引起了震动。昨天，吉利集团相关人士表示，李书福已经圆满结束了德国之行，返回国内。尽管已经成为戴姆勒大股东，但他尚未要求寻求戴姆勒监事会席位。更意想不到的是，吉利收购戴姆勒惹恼了沃尔沃集团，该集团在第一时间取消了吉利子公司的董事会席位。

入戴姆勒监事会存不确定

能否进入董事会或者监事会，关系到吉利与戴姆勒未来的协同，从收购动机来看，李书福显然并不甘心只做财务投资者。现在看来，实现这个目标要有足够的耐心。

吉利控股董事长李书福在德国表示，“我们遵守德国法律和戴姆勒公司章程，尊重戴姆勒的公司治理架构、价值和文化，公开、透明地开展各项工作。目前而言，我尚未要求寻求戴姆勒监事会席位，那对我来说没有任何优先性。”

根据戴姆勒披露的一份监管申报文件显示，吉利持有其9.69%的股份，股份价值约90亿美元，为其最大单一股东。从股权结构上来看，李书福进入戴姆勒监事会并不难，但也存在不确定性。

有消息称，戴姆勒将阻止吉利获得公司监事会席位，其主要原因是在监事会上将讨论戴姆勒的新车型以及未来战略，因此戴姆勒并不希望有竞争对手的代表参与其中。由于吉利拥有沃尔沃集团部分股份，并拥有沃尔沃汽车全部股权，与戴姆勒旗下产品存在竞争关系这一特殊身份，或将成为李书福及吉利进入戴姆勒监事会的阻碍因素。

戴姆勒2017年年报显示，该公司董事会成员9人，均为公司高管。其公司监事会目前有20人，其中10人为戴姆勒的员工代表，包含公司员工及工会人士。另外10人中，除了戴姆勒此前的最大股东科威特主权基金的前任主席外，其他人士还兼任着德意志银行、富腾工程有限公司、巴斯夫、瑞士雀巢、美国乡村银行、西门子等公司的董事会、监事会成员、公司高管。而拥有戴姆勒股权超过3%的雷诺-日产公司及其高管未出现在戴姆勒的监事会当中。

吉利还未进入戴姆勒的监事会，但已经失去了沃尔沃董事会席位。就在吉利收购戴姆勒消息刚发布，沃尔沃集团发声明表示，因吉利已成为戴姆勒第一大股东，出于竞争关系，该集团不会再推选吉利子公司沃尔沃汽车的CEO哈肯·塞缪尔森连任董事。

外界猜测吉利的收购资本

吉利能否顺利进入戴姆勒，从财务投资者进而成为业务伙伴，更重要的方面来自德国政府方面的支持。

近日，德国政府公开表态称，目前未发现吉利集团收购戴姆勒股份的交易中存在违规行为。德国政府并未涉及这项交易，戴姆勒同时也有其他外国投资者。这也被外界解读为，德国政府对吉利集团入股戴姆勒并无反对。而就在两日前，德国经济部长吉普里斯曾对德国媒体表示，德国政府应对此交易保持密切关注，作为戴姆勒的竞争企业，吉利需就入股动机给出解释。

在各种合规性的猜测中，外界对于该笔收购最大疑惑就是李书福的资金哪里来的。从个人财富来看，李书福在吉利汽车持有46.18%的股份，吉利汽车的市值约2000多亿港元，李书福手中这部分股票价值为120亿美元，利用股票质押融资收购戴姆勒的可能性不是很大。

业内对于吉利的资金有众多猜测，有人说吉利以“股权领口”的模式，借助投行等外界资本力量，最终完成入股戴姆勒。还有说法是吉利获得了地方国资的支持。昨天，吉利新闻发言人杨学良表示，此次投资是吉利集团海外公司通过海外资本市场安排，实现交易资金的自我平衡，没有使用中国境内资金。吉利集团内部人士透露，吉利会选择适当时间正式对外披露资金构成。