乐视网公告：贾跃亭已经全线爆仓-多家证券公司纷纷撇清关系

晨报记者 林劲榆

昨天，乐视网发布公告，称贾跃亭所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且贾跃亭所有股票质押式回购交易均已违约。

乐视股价已远低于平仓线

乐视网公告称，经与贾跃亭先生邮件确认，截至目前，贾跃亭先生所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且贾跃亭先生所有股票质押式回购交易均已违约，公司目前未收到贾跃亭先生关于其持有乐视网股票的任何处置计划或安排告知，且贾跃亭先生持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响。

公告显示，截至目前，贾跃亭先生持有公司102,426.66万股股份，占总股本的25.67%，其中101,953.98万股已被质押，102,426.66 万股被北京市第三中级人民法院等司法机关冻结。刘弘先生持有公司12,246.08万股股份，占总股本的3.07%，其中11,977.94 万股已被质押，12,246.08万股被北京市第三中级人民法院冻结。贾跃民先生持有公司8,789.45万股股份，占总股本的2.20%，其中8656.00万股股份已质押给金融机构，8,789.45万股被北京市高级人民法院等司法机关冻结。

公告指出，目前，乐视网最新股价为5.2元/股，已经远低于计算出的警戒线、平仓线数值。

贾跃亭将失去公司控制权

昨天，东北证券、国金证券、财通证券等众多证券公司纷纷发布公告，内容几乎一致，带着小庆幸宣布，公司不涉及乐视网的股票质押业务。

西部证券成为第一家质押爆仓并将贾跃亭等人告上法院的受害者，根据公告，截至2017年12月31日，西部证券共计为质押股票“乐视网”融出资金本金人民币10.185亿元。贾跃亭、贾跃民因股票质押式回购交易相关协议到期后，未履行相应合同义务，已构成违约。为维护自身合法权益，西部证券向陕西高院提起诉讼，法院已正式受理。

从历史公告情况来看，海通证券、国开证券、东方证券、中信证券、平安证券，还有民生银行都曾经接受乐视网股权质押，目前，贾跃亭尚未解除质押的19笔。

市场分析人士认为，如果按券商正常的爆仓处理，贾跃亭质押的股票将在二级市场卖出平仓，他将可能因此而最终失去对乐视网公司的控制权，而转换股东后，乐视网将迎来新的机遇，这或许正是淡定看待乐视网下跌的孙宏斌乐于见到的。