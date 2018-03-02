普陀区消防安全社区创建成效显著：积极提高自救互救能力-火警实时推送微信群合力“灭早灭小”

晨报记者 倪冬

为进一步推进创建消防安全社区活动，普陀区消防安全委员会主动作为，在各街镇的大力支持下，由区公安分局牵头，区公安消防支队主动对接各居、村委，通过互联网微信平台，在全区建立了274个以居（村）委为单位的“社区微型消防站火警信息推送群”，由分局指挥中心接报的居民区110火警信息，实时、定向推送至该微信群，从而形成社区火灾事故处置合力，将10余起火情扑灭在“萌芽状态”，大大提高了社区对火灾事故的自救互救能力。

“用锅盖一盖就灭掉了”

2月8日早晨8点不到，家住长风一村某号2楼的陆老伯突然听到楼道里的烟雾警报器响了。作为楼组长，他很警觉，马上跑出去检查，“发现3楼一户居民家冒烟了”。

“我知道，这家住着两位老人，80多岁了。”陆老伯马上敲门，但一直没人开，他透过窗户，看到厨房冒出了火光，当即拨打119报警，并向“社区微型消防站火警信息推送群”通报。

陆老伯说，这个微信群里有社区民警、长风一村居委书记、治保主任、微型消防站成员、业委会主任、属地派出所分管消防副所长、消防参谋、长风新村街道社区平安办主任等很多人。

“听到我说‘着火了’，小区物业的微型消防站成员、居委干部、业委会，还有街坊邻居，一下来了10来个人。”陆老伯说，这时房门打开了，“原来两位老人在家，他们之前没听到敲门声，也没发现冒烟”。

大家进门后才发现，是灶上的油锅起火了，“用锅盖一盖就灭掉了”。

提高火灾自救互救能力

2月20日凌晨3点不到，花溪路某大楼8楼楼道意外发生火情。在探测到浓烟后，楼道烟雾报警器和消防喷淋先后启动。

该小区24小时值班的微型消防站队员发现火情后，迅速报警，并打电话通知管理员。

凌晨火灾，对社区火灾防控是一个极大考验。在消防队赶赴现场的同时，曹杨新村街道花溪园居委会的“社区微型消防站火警信息推送群”同步启动了灭火疏散预案。

“平时制定的预案，演习积累的经验，让大家在处理此次火情时‘忙而不乱’。”花溪园居委的工作人员说，因为消防喷淋启动及时，微型消防站队员很快就将这起火情扑灭在萌芽状态。

花溪园居委书记说，在曹杨新村街道平安办领导下，居委联合物业、业委会重点抓消防设施更新改造，将消防安全从小区抓起，通过人防、技防加强管控力度，大大提高了社区对火灾事故的自救互救能力。