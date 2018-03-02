国网上海电力发布2018年供电服务新举措-低压电小企业有“零投资福利”

记者 徐妍斐

晨报讯“简单业务一次不跑，复杂业务只跑一次……”1日下午，记者从优质服务工作启动会获悉，国网上海电力将全面打造以客户为中心的能源管家服务品牌，低压客户电力接入工程零投资，加快推进公司向综合能源服务商的转型升级。

2018年供电服务的一大亮点是，国网上海电力将重点厚植微小企业发展土壤：推进低压客户线上办理和预约受理服务，逐步实现简单业务“一次都不跑”、复杂业务“最多跑一次”；精简流程环节，推行“一口对外、一证受理、一站服务”，将低压客户办电压缩为三个环节； 适当延伸电网投资，实现160千伏安及以下低压客户电力接入工程零投资；压缩接电周期，平均接电时间不超过30天。

为了让新能源电动车主无忧出行，强化车联网平台功能应用，构建车、桩、网互联服务新体系，新建115座城市快充站、14座公交充电站，1583台充电桩，完善“两公里”充电服务圈，提升“e充电”平台互动易用性和公共快充站现场服务能力。

居民用电也在切实改善。有30.6万户居民完成“多表合一”，实现“三单合一、一键支付”，并在全国率先建成电水气公用事业综合信息平台。而为期三年的“光明工程”也圆满完成，累计改造7000个小区，惠及315万居民客户。