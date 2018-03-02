春考分数线定 工科类考分升-■今年4.5万名考生参加　■部分考生“刷分族”秋考再战

晨报记者 董川峰

昨天，上海23所参与2018春招院校对外公布了自主测试资格线。上海电机学院、上海应用技术大学、上海政法学院等院校的资格线都比去年有较大幅度的上升。有分析认为，由于高分段考生目标定为秋季高考，使得300—330分考分段考生的竞争加剧。

今年春考依然很火

今年春考4.5万名考生参加考试，比去年4万出头略多一些，最低投档线也比去年高出了10分。总计23所高校进行招生，与去年相同，总招生人数2237人，相比去年的2211人，略有增多；总招生专业达到60个。

如果以招生人数和参与考试的人数来算录取比，接近5%。但是由于不是所有的考生都会参与到最终的录取，尤其是今年春考首次实施考后填报志愿，各高校的填报考分会趋于扁平化，能更实现理性、精准化填报。

从上海教育考试院公布的成绩分布表上看，今年考生整体分数比去年提高。最低分控线对应的人数占比为75%，也就是说有75%以上的考生都在266分以上。高分段的考生增加不少，300分以下的人数基本与去年相当。

工科类专业考分上升不少

资格线公布前，大家就预测今年各院校的分数线应该是只升不降的。果然，昨天公布的23所招生院校分数线都比去年有不同程度上升。尤其是工科类专业的分数线今年都上升不少。上海电机学院机械电子工程今年的资格线为314分，比去年高出了34分。首次招生的国际经济与贸易（中美合作）为314分。按去年分数线抬高10分来填报的考生很多都“踏空”了。

[现象]

春考生中部分“刷分族”

不少人放弃志愿填报再战秋考

春考4.5万考生中，有很大部分考生是“刷分族”，他们“进可攻退可守”。考分340分以上的学生很多选择放弃志愿填报。

因为从2017年开始，参加春考的考生可以用春考语文、数学、外语科目成绩替代相应科目的高中学业水平合格性考试成绩，不再参加这些科目的高中学业水平合格性考试。不参加春考的应届高中毕业考生，需要另行选择参加单独组卷的语文、数学、外语科目高中学业水平合格性考试。为此，绝大多数的高三学生都愿意参与到春考中，这也让考生人数逐年增加。

普陀区一所市重点中学的高三小王同学考分为346分，排位全市11.8%，经过慎重考虑，她放弃了志愿填报，秋考再战。小王和父母觉得秋考还有可以提升的空间。他们高考的第一目标确定为上海财大和华东师大。而通过春考小王也更了解了自己在全市的排位，“这信息对于秋考很重要。”小王的爸爸认为。

一位长期高校招生工作的老师分析，分数线的确定由考生填报志愿的人数和计划数来决定。今年春招中考分280—330分的考生是最多参与志愿填报的，这就使得一些大家普遍认为资格线上升的院校和专业反而分数上不去。