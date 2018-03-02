元宵节轨交10号线豫园站出入口将调整-如遇客流激增车站将采取分流限流等措施

记者 钟晖

晨报讯 一年一度的元宵佳节今天来了。豫园赏灯、猜灯谜、走九曲桥等“保留节目”总会上演，豫园成了不少上海市民寻找年味的不二去处。与之关联的交通“要道”——地铁10号线豫园站不敢怠慢，做好了迎接进出大客流的一切准备。记者昨天从运营方获悉，包括售票设施的布局、进出口调整、适时限流、分流等安全保障措施已布置停当。

目前10号线豫园站共有3个出入口，其中1、4号口位于人民路、河南南路口两侧；3号口位于河南路、福佑路路口。根据计划，今天元宵节的13：30-17：30，1号口只进不出，4号口只出不进。如遇客流瞬时集中来到，出入口单进单出的时段或将延长及调整，届时工作人员会提示乘客注意。另外，乘客最好提前买好返程票，以免排队耽误行程，并可留意末班车时间。

另外，昨天，记者还从豫园方面获悉，为应对2018豫园灯会期间可能出现的大客流，豫园商城期间将实施基于客流数据实时监测基础下的分级预警及限行、限流措施。

此外，今年元宵节期间，不仅豫园及相关地铁车站会有大客流，古猗园元宵活动、醉白池游园会、闵行元宵花市等等，估计会引发11号线南翔站、9号线醉白池站、9号线七宝站等相关地铁车站的大客流，运营方不仅做好了应对准备，还同时提醒市民事先合理规划路径，最好做到错峰出行。