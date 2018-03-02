坚定不移的意志 始终如一的情怀

“要全面贯彻党的十九大精神，重整行装再出发，以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入，开创全面从严治党新局面。 ”

——习近平总书记在党的十九届中央纪委二次全会上强调



任大平

有机会读到《习近平同志在福建宁德工作时反腐倡廉的生动实践》，读到当年人民日报刊登的记述习近平同志事迹的通讯和评论，重温习近平同志1988年9月到1990年5月主政福建宁德期间整治干部作风的往事，不禁使人心潮澎湃、浮想联翩。我们能强烈地感受到，习近平同志始终保持的那颗立党为公、执政为民的初心，那份党要管党、从严治党的决心，那种抓铁有痕、踏石留印干工作的恒心。

我们看到，习近平同志以人民为中心的发展思想、对人民群众的赤子情怀始终如一。习近平同志坚持“以百姓之心为心”，敬民如父，爱民如子，对人民怀有深厚的感情。他告诫宁德地区的党员干部，政之所兴在顺民心，政之所废在逆民心，“安民之道在于察其疾苦”。针对一些干部以权谋私、多占公房，违纪违法占土地、占建材、占民力建私房，甚至滥用权力贪污腐败等问题，而群众无房缺房、建房受限、建材短缺等现象，习近平同志忧民之所患，嫉民之所恶，解民之所难，坚决查处侵害群众利益的行为，使得当时凭财力仅能一年盖一幢宿舍楼的宁德，一下子增加了相当于20幢楼的住房，群众拍手叫好。一些群众流着眼泪说，“要不是习书记抓这件事，我们到死还住不上公房”。查处了歪风邪气，顺应了民意，温暖了民心。党的十八大闭幕不久，中央政治局即审议通过中央八项规定；党的十九大之后审议通过中央八项规定实施细则，目的在于坚决反对特权思想和特权现象，始终保持党同人民群众的血肉联系。中央领导同志身体力行，率先垂范，发挥了“头雁效应”。五年多来，党中央巩固拓展落实中央八项规定精神的成果，持续整治“四风”，严肃查处发生在群众身边的腐败问题，赢得了人民的信赖和拥护。坚持人民立场，以人民为中心，成为习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓。

我们看到，习近平同志抓作风建设和反腐败斗争的坚定意志始终如一。办好中国的事情，关键在党，关键在人。习近平同志说，贫困地区发展靠什么？千条万条，最根本的只有两条，一是党的领导，二是人民群众的力量。党要管党、从严治党，是习近平同志一贯的思想，他告诫宁德的干部要做“廉吏”“勤官”，“当官不要想发财”“熊掌和鱼不可兼得”。他敢于解决干部作风存在的突出问题，从最难办的事情入手，敢于挑战不可能。攻坚需要勇气，挑战需要胆识。习近平同志同干部谈心时说：“我们是将近三百万人该得罪，还是这两三千人该得罪？当然是宁肯得罪这两三千人！”“我们在一个人身上丧失原则，就会在千百万人心上失去信任！”披坚执锐无所畏惧，浩然正气一以贯之。在十八届中央纪委七次全会上，习近平总书记指出：“不得罪腐败分子，就必然会辜负党、得罪人民”“不得罪成百上千的腐败分子，就要得罪十三亿人民！”宁可得罪人，不负百姓心，这一跨越近30年而愈发鲜明的态度，表明了习近平同志坚持全面从严治党的坚定立场和坚强决心。宁德的干部们回忆说，习近平同志抓作风建设“态度非常坚决、决心非常坚定，力度非常大、实效非常好”。福鼎县龙山开发区干部乱占地、乱建房现象被查处后风气一新，老百姓评价说，过去是“党风不正看龙山”，如今是“党风端正看龙山”，称赞“共产党的老作风又回来了。”党的十八大以来，党中央铁腕治腐不手软，攻坚克难动真格，坚持反腐败无禁区、全覆盖、零容忍，坚定不移“打虎”“拍蝇”“猎狐”，反腐败斗争压倒性态势已经形成并巩固发展。习近平同志当年在宁德从严治党的成功实践正成为全党上下的共识和行动，党风政风极大地好转，一个海晏河清、朗朗乾坤的局面正在逐步形成。

我们看到，习近平同志坚持问题导向、增强忧患意识、勇于自我革命的政治品格始终如一。问题是时代的声音，坚持问题导向，一切从实际出发，符合马克思主义认识论和辩证法，是党的思想路线的具体体现。鲜明的问题导向贯穿于我们党革命、建设、改革的全部实践，是推动党和国家事业发展的强大动力；强烈的忧患意识提醒我们党，不能因为胜利而骄傲、因为成就而懈怠。改变闽东地区贫穷落后面貌，是习近平同志当年力抓的大事。脱贫致富，先看干部；要聚民心，先正党风；要向贫困宣战，先向腐败开刀，可谓抓住了“牛鼻子”、找到了突破口。在此基础上一鼓作气精准发力、持续发力，解决了长期想解决而没有解决的难题。这些举措体现了习近平同志敢于正视问题的勇气，善于发现问题的智慧，正确分析问题的能力，勇于解决问题的责任担当。党的十八大以来，党中央坚持问题导向、增强忧患意识，不断深化对国情党情问题的认识，深化对管党治党规律的认识和经验总结，把思想建党和制度治党相统一、使命引领和问题导向相统一、抓“关键少数”和管“绝大多数”相统一、行使权力和担当责任相统一、严格管理和关心信任相统一、党内监督和群众监督相统一，抓住了党自身建设的关键，体现了自我革命的品质。习近平总书记1月5日在党的十九大精神研讨班上，再一次强调了坚持问题导向、增强忧患意识、必须勇于自我革命的重要性。保持居安思危、励精图治的精神状态，坚持节俭内敛、敬终如始的谨慎心态，保持严以治吏、防腐戒奢的清醒意识，坚持顺乎潮流、顺应民心的积极姿态，体现了马克思主义执政党的政治自觉和高贵品格。

我们看到，习近平同志抓铁有痕、踏石留印的工作作风始终如一。习近平同志要求领导干部深入基层调查研究，增强看问题的眼力、谋事情的脑力、察民情的听力、走基层的脚力。他到宁德地区工作不久，就到九个县的乡村、企业等进行了为期一个多月的调查研究，通过面对面、心贴心、实打实地做群众工作，掌握到群众反映最强烈的问题，找到了解决问题的办法。他从领导干部查起，将大案要案、典型案例公布于众；制订出丈量占地面积、实行登记制度、公布房屋造价、设立监督举报等多项行之有效的措施，动真碰硬、抓准做实，一干到底。他以“开弓没有回头箭”“要干就干成”的决心，“一竿子插到底”“不达目的不罢休”的锐气，使干部违纪违法占地建房这个查过三次都虎头蛇尾半途而废、甚至回潮复燃愈演愈烈的问题得到解决，人民群众拥护，被处理的干部服气。习近平同志一手抓作风整顿，一手抓作风养成，着力培养宁德党员干部“水滴石穿”的精神、“弱鸟先飞”的意识、锲而不舍的韧劲、一步一个脚印的实干作风，在此基础上形成的“闽东精神”成为发展经济、摆脱贫困的精神力量。党的十八大以来，习近平总书记带头践行“三严三实”，干在实处、走在前列，以“抓铁有痕、踏石留印”“一张蓝图绘到底”“钉钉子”精神，团结带领全党同志“撸起袖子加油干”，使党和国家各项事业取得历史性成就、发生历史性变革。党的十九大上，习近平总书记向全党发出了锐意进取、埋头苦干，为实现三大历史任务，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦、实现人民对美好生活的向往而继续奋斗的动员令。习近平同志当年在宁德倡导的工作作风，现在已然成为全党上下的生动实践。

近三十年过去了，习近平同志在宁德的有益探索，已经成为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要来源和组成部分。马克思主义中国化最新成果，从一地的积极实践到在全国的成功实践，经过了长期积累和丰富发展，越来越绽放出思想的光芒和真理的力量。

“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人”。我们党要团结带领人民进行伟大斗争、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须勇于进行自我革命，把自身建设得更加坚强有力。我们要坚定维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，向习近平总书记看齐，怀着对人民的深厚感情、对事业的坚定意志，重整行装再出发，以永远在路上的执着追求，不断开创党和国家事业新局面，向人民交出满意的答卷。

（新华社北京3月1日电）