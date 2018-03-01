贫困、战乱……

恐怖主义、难民危机……

金融危机、贸易保护、环境污染……

强权政治、冷战思维……

世界怎么了？我们怎么办？

面对世界之问，习近平是如何思考的？他提出的“中国方案”是什么？

视频请点击：

http://m.news.cctv.com/2018/02/28/ARTI8rkhr6AlU5MtcbXkXNYP180228.shtml

​“让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，是各国人民的期待，也是我们这一代政治家应有的担当。中国方案是：构建人类命运共同体，实现共赢共享。” 这是2017年1月18日，习近平在联合国日内瓦总部演讲时，对世界未来的描绘。

其实，早在5年前的2013年3月，习近平在莫斯科国际关系学院发表演讲中，第一次向世界传递了他对人类文明走向的基本判断：“这个世界，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。”这是他首次向世界阐述他的“全球观”。

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2013年3月，习近平在莫斯科国际关系学院发表演讲

“构建人类命运共同体”，是习近平提出的“中国方案”，是解决当今世界各种难题、消弭全球各种乱象的“中国钥匙”。

“构建人类命运共同体”，用习近平的话来高度概括，就是“五个世界”：

坚持对话协商，建设一个持久和平的世界。

坚持共建共享，建设一个普遍安全的世界。

坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界。

坚持交流互鉴，建设一个开放包容的世界。

坚持绿色低碳，建设一个清洁美丽的世界。

五年来，习近平把中国方案，带往世界各地，带到人心深处。

五年来，中国正在为“构建人类命运共同体”做出自己的贡献，从国际维和到远海护航，从“一带一路”到“巴黎气候协定”，从“中非合作”到“埃博拉”救助，从“亚投行”开业到“亚欧班列”开通……如今在世界的每一个地方，都能听到中国的声音，看到中国的善举。

五年来，“构建人类命运共同体”的呼吁，毫无疑问已经得到来自五大洲的回响。

​联合国秘书长古特雷斯说：“多极世界需要多边的治理方式，今天的中国可以发挥重要的作用。”

2017年2月，“构建人类命运共同体”理念写入联合国决议。

2017年10月，“构建人类命运共同体”写入中国共产党党章，成为习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容。

2018年2月25日，中共中央建议在修改宪法部分内容时，增加“推动构建人类命运共同体”。

“构建人类命运共同体”，是我们对美好世界的向往和追求。它是中国对世界未来的信念，也是中国对世界的责任。

正如习近平在2017年12月1日一次演讲中所说的：“人类命运共同体，顾名思义，就是每个民族、每个国家的前途命运都紧紧联系在一起，应该风雨同舟，荣辱与共，努力把我们生于斯、长于斯的这个星球建成一个和睦的大家庭，把世界各国人民对美好生活的向往变成现实。”

习近平在印尼万隆和各国领导人、民众在一起

（央视时政供稿）