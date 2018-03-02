新华社北京3月1日电 题：全面提高国家治理能力和治理水平——广大党员干部热议《中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议公报》

新华社记者

“在党的统一领导下协调行动、增强合力，全面提高国家治理能力和治理水平”。《中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议公报》2月28日一经发布，立刻在广大党员干部中引起热烈反响。

大家表示，深化党和国家机构改革，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。面对新形势新任务，我们要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，统一思想，统一行动，锐意改革，确保完成深化党和国家机构改革的各项任务。

确保党的领导全覆盖

公报指出，深化党和国家机构改革的首要任务是，完善坚持党的全面领导的制度，加强党对各领域各方面工作领导，确保党的领导全覆盖，确保党的领导更加坚强有力。

“改革是决定中国命运的关键一招。”江西财经大学马克思主义学院院长陈始发说，“只有加强党的全面领导，才能始终正确把握改革的力度、深度和进度，才能协调好因改革带来的利益冲突，解决影响中国发展的深层次问题。”

让党的领导全覆盖，各项工作的主线才能更加清晰。长期工作在脱贫攻坚一线的安徽省金寨县花石乡党委书记王玉宝认为，基层各项工作的推进离不开党组织的坚强领导。“通过深化党和国家机构改革，党组织将凝聚起强大的向心力，集中力量解决最紧迫、最棘手的问题，夺取脱贫攻坚之战的伟大胜利。”

“引导职工听党话、跟党走，是我们的政治责任。”全国总工会机关党委宣传处主任科员马众对公报中提出的“加强党对各领域各方面工作领导”印象深刻。“我相信，通过这项深刻变革，进一步深化工会改革，加强党对工会工作的领导，强化工会组织的职能作用，我们能建立联系广泛、服务群众的群团工作体系，更好地担负起自己的历史使命和责任。”

优化政府机构设置和职能配置

公报提出，面对新时代新任务提出的新要求，党和国家机构设置和职能配置同统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的要求还不完全适应，同实现国家治理体系和治理能力现代化的要求还不完全适应。

法与时转则治，治与世宜则有功。深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。国防科工局广大党员干部认为，深化党和国家机构改革，是新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求，也是加强党的长期执政能力建设的必然要求。

公报指出，转变政府职能，优化政府机构设置和职能配置，是深化党和国家机构改革的重要任务。

黑龙江省绥芬河市市长王志刚表示，转变政府职能，不能仅仅满足于让人民群众、企业“少跑腿”，更要让政府部门“办事快”。“我们将以企业和百姓的切实需求作为政府职能转变的方向，完善公共服务管理体系，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。”他说。

“公报提出深入推进简政放权，我认为重点是要理顺政府和市场、政府和社会、中央和地方的关系，在政府与市场之间、政府与社会之间、各级政府之间形成稳定、合理、科学的结构关系。”广西经济管理干部学院教授官锡强说。

更好发挥中央和地方两个积极性

公报提出，治理好我们这样的大国，要理顺中央和地方职责关系，更好发挥中央和地方两个积极性。

“中央和地方的职责关系十分重大和特殊。”青海民族大学经济学教授陈文烈说，一方面，中央加强宏观事务管理和各项制度顶层设计，可以集中力量办大事，最大程度彰显制度优势；另一方面，要充分考虑地区差异、发展差异，引导各地进行经济发展战略的创新，让地方充分发挥自身优势，实施跨越式发展战略。

“作为教育系统党员干部，我们要积极担当作为，着力抓好中央部署的教育改革任务落实，巩固改革成果，保证改革在全国各地得到有效推进，建立完善教育基础性制度体系，为发展中国特色、世界水平的现代教育提供制度支撑。”教育部综合改革司司长刘自成说。

公报提出，要统筹优化地方机构设置和职能配置，构建从中央到地方运行顺畅、充满活力、令行禁止的工作体系。

河南省卢氏县是国家扶贫开发重点县，贫困发生率居全省之首。卢氏县横涧乡党委书记李敏霞说，公报对我们今后的各项工作提出了明确要求，作为基层乡镇党委书记，我们要因地制宜，充分发挥主观能动性，确保党的政策在基层得到有效落实。

小智治事，大智治制。广大党员干部表示，要以逢山开路、遇水架桥的精神，确保完成深化党和国家机构改革的各项任务，不断构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系，奋力将党和国家事业发展不断推向前进，为开创新时代中国特色社会主义事业新局面贡献力量。