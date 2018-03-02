“这是一个光荣的名字、不朽的名字”，习近平说的是谁？

【学习进行时】3月1日，习近平在纪念周恩来同志诞辰120周年座谈会上发表重要讲话。习近平说：“这是一个光荣的名字、不朽的名字。”新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”为您梳理。

3个“缩影”——高度评价周恩来同志半个多世纪奋斗的人生历程

（1）是中国共产党不忘初心、牢记使命历史的一个生动缩影

（2）是新中国孕育、诞生、成长和取得崇高国际威望历史的一个生动缩影

（3）是中国人民在自己选择的革命和建设道路上艰辛探索、不断开拓、凯歌行进历史的一个生动缩影

6个“杰出楷模”——全面概括周恩来同志的崇高品德和精神风范

（1）周恩来同志是不忘初心、坚守信仰的杰出楷模

（2）周恩来同志是对党忠诚、维护大局的杰出楷模

（3）周恩来同志是热爱人民、勤政为民的杰出楷模

（4）周恩来同志是自我革命、永远奋斗的杰出楷模

（5）周恩来同志是勇于担当、鞠躬尽瘁的杰出楷模

（6）周恩来同志是严于律己、清正廉洁的杰出楷模

6句话——深刻总结周恩来同志留给我们的启示

（1）革命理想高于天。理想信念是中国共产党人的政治灵魂。

（2）看一名党员干部的素质和能力，首先要看政治上是否站得稳、靠得住，是否自觉维护党中央权威和集中统一领导。

（3）人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量。

（4）勇于自我革命，从严管党治党，是我们党最鲜明的品格。

（5）在中国特色社会主义新时代，我们肩负着新的历史使命，面临着新的风险、新的挑战、新的困难，全党必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。

（6）党的作风是党的形象。

6个“学习”——学习周恩来同志的崇高品德和精神风范

（1）我们要向周恩来同志学习，不要忘记我们是共产党人，不要忘记我们是革命者，任何时候都不要丧失理想信念。

（2）我们要向周恩来同志学习，始终严守党的政治纪律和政治规矩，自觉维护党的团结统一，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，坚定执行党的政治路线，把对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福作为根本政治担当，永葆共产党人政治本色。

（3）我们要向周恩来同志学习，坚持立党为公、执政为民，自觉践行全心全意为人民服务的根本宗旨，把党的群众路线贯彻到治国理政全部活动之中，把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，依靠人民创造历史伟业。

（4）我们要向周恩来同志学习，更加自觉地坚定党性原则，发扬彻底的自我革命精神，不断增强党自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的能力，不断增强学习本领、政治领导本领、改革创新本领、科学发展本领、依法执政本领、群众工作本领、狠抓落实本领、驾驭风险本领，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保我们党永葆旺盛生命力和强大战斗力。

（5）我们要向周恩来同志学习，敢于担当责任，勇于直面矛盾，善于解决问题，以时不我待、只争朝夕的精神，以钉钉子精神落实好党的十九大作出的各项战略部署，努力创造经得起实践、人民、历史检验的实绩，无愧于时代，无愧于人民，无愧于历史。

（6）我们要向周恩来同志学习，牢记手中的权力是党和人民赋予的，是用来为人民服务的，一身正气，两袖清风，自觉接受监督，敬畏人民、敬畏组织、敬畏法纪，拒腐蚀、永不沾，决不搞特权，决不以权谋私，做一个堂堂正正的共产党人。

习近平：在纪念周恩来同志诞辰120周年座谈会上的讲话