“净肺工程”启动 补贴20亿

空调污染源占比42% 高居污染源榜首

昨天，中国疾病预防控制中心发布《2018室内空气健康白皮书》。白皮书揭示：空调以污染源占比42%，高居污染源榜首。

报告显示，对上海、北京、深圳进行实地家用空调入户调研发现：88％的空调散热片细菌总数超标，84％的空调散热片霉菌总数超标；空调散热片中检出细菌最高可达91259个/c㎡，平均数值亦达到了3866.48个/c㎡，超过标准近40倍，最严重的超标高达近百倍。空调污染问题昭示了问题之严峻。

针对老旧空调带来的健康问题，苏宁预测，目前市场上有超过1亿台老旧空调存量，将联合格力、美的、海尔等70多家空调企业和惠而浦等10多家新风产品企业，正式启动“净肺工程”，以让价、专项退款等形式以旧换新，实施补贴20亿，预计年惠及家庭约500万户。

同时，苏宁将推出“免费空调清洗体验计划”，发放10万份免费清洗卡；此外，作为净肺工程的重要内容之一，苏宁与“广东南山医学发展基金会”合作，成立了中国首个“净肺工程专项基金”，并联合空调、新风行业，在“旧空调换新”、“新风产品”销售中的每笔消费中向基金会捐助1元。专项基金主要用于“慢性肺阻、尘肺病、哮喘病”等呼吸病患的救助。