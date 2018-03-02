东方购物“年就这样红”——3月3日-4日三生三世开春秀

3月3日至3月4日，东方购物将开启“年就这样红”——3334开春秀活动，两天的大直播将把“身体旺”、“家庭旺”、“心情旺”、“全年旺”送至您的身边，让您和家人红红火火旺运一整年；伴随着旺运的不仅有东方购物的真挚祝福，更有消消乐赢积分、百万元红包雨、32款甄选商品秒抢活动及低至1.5折的百余款商品,特惠优质商品邀您共赏“年就这样红”开春秀！

“旺”相随 “福”相伴

活动期间，涵盖家居、珠宝、汽车、电器、美食等各大品类在内的百余款精致商品将以低至1.5折的新春优惠恭候您的选购，1300元即可抱回家的奥力福白鹅绒被让爸妈不怕“倒春寒”、2300元都不到的夏普(Sharp) 4K超高清安卓智能LED液晶电视机让您不用再去电影院、强生国旅北欧四国（丹麦、挪威、瑞典、芬兰）奇迹之旅及机场国旅澳大利亚 10日精华游让您带上家人来一场“说走就走的旅行”，此外您还能在东方购物选购全球首款互联网插电式混动SUV荣威eRX5，万国(IWC) 、劳力士(ROLEX) 、欧米茄(OMEGA)高端手表，甚至还能将凹凹犬舍博美犬、边境牧羊犬、拉布拉多等优质犬种带回家，东方购物就是您和家人的“百宝箱”！

百万红包千元积分尽在东方购物APP

好“雨”知时节，当春乃发生。活动期间，东方购物将为您打造声势浩大的百万红包雨，每天三场让您感受“大珠小珠落玉盘”；此外，东方购物精心推出每天8场的甄选商品秒抢活动，36款精致的优选商品将测试您的手速。

即日起至3月4日，参与东方购物APP“旺年消消乐”游戏，您就有机会赢取千元积分，畅享百万优惠。同时，加入东方购物APP“全城寻觅汪星人”活动，上传您和您爱犬的照片，就有机会获得百元积分及珐琅铸铁炖锅等丰厚礼品，让您的爱犬为您旺一次！

电视购物版“旺年盛宴”

在畅购的同时，您将体验到东方购物呈现的“身体旺”“家庭旺”“心情旺”“全年旺”主题视觉盛宴，感受风格迥异，别出心裁的节目内容。

身体旺：开篇《身体旺》大片以活力满满的各种运动来唤醒您，东方购物精选的商品让您吃的更健康、过的更精致。

家庭旺：《家庭旺》大片以温馨为主题，通过分享一个家庭四代同堂的喜悦，让您感受其乐融融的温情，同时将为有家装需求的您推荐高品质的家装产品，让您买的称心，用的放心。

心情旺：《心情旺》大片以心愿为主题，届时将通过节目向全城观众展示“顾客们的心愿”，也许您也有同样的期盼。

全年旺：《全年旺》大片将呈现婚礼秀及宠物秀，届时您将看到华丽的婚庆布景、唯美的婚礼流程以及诱人的婚宴美食；还有活泼可爱的狗狗冲冲冲表演，将让电视机前的您与家人喜笑颜开。

盛宴还将为您带来创新动感的商品秀，届时东方购物将邀请知名电音乐团进行现场表演，用动感的节奏衬托汽车、手表、珠宝等产品，同时还将有内衣模特秀为您展示新春的靓丽风景。

看的精彩、买的便宜、用的舒心尽在东方购物。3月3日、4日，东方购物与您相约三生三世，共赏“年就这样红”开春秀。