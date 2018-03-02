上海市委法律顾问制度建立 李强为这五人颁发聘书，看看都有谁

来源：上观新闻

市委法律顾问聘任仪式今天下午举行，丁伟、叶必丰、刘士国、沈福俊、周敬青等5名同志被聘任为市委法律顾问，标志着市委法律顾问制度正式建立。市委书记李强向市委法律顾问颁发聘书并讲话指出，建立法律顾问制度是提高依法治市水平的重要举措，希望大家以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，守牢法律底线、聚焦中心工作、立足自身优势，发挥好把关、参谋、纽带作用，不断提高履职尽责的能力和水平，为推进法治上海建设作出更大贡献。

李强指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视法治建设，全面推进依法治国。党的十九大进一步把“坚持全面依法治国”确立为新时代坚持和发展中国特色社会主义基本方略的重要内容。按照中央的部署要求，市委建立法律顾问制度，就是要把党委和政府的工作更好地纳入法治轨道，进一步提高领导干部科学、民主、依法决策水平。各区、各部门要把这项工作摆上重要议事日程，有序推进、有效实施，推动在全社会形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境，使法治成为上海制度竞争力的核心标志。

李强强调，要充分发挥法律顾问的重要作用，把向法律顾问咨询作为工作习惯培养起来，把征求法律顾问意见建议作为必经程序固化下来。法律顾问要发挥好把关作用，以法治视角和专业眼光，在市委审议立法规划计划、作出重大决策、出台重要文件、处置重大事件过程中，认真开展研究论证和法律风险评估，在党内法规和规范性文件制定过程中当好“守门员”，从源头上守牢法律底线。要发挥好参谋助手作用，围绕市委中心工作和重点难点问题，多研究多思考，多提建设性意见，当好市委依法决策的“智囊团”。要发挥好纽带作用，把开展工作与深入基层、联系群众结合起来，及时反映社情民意和群众呼声，为经济社会发展凝聚更多正能量。

李强希望市委法律顾问和专家库成员进一步提高站位，牢固树立“四个意识”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要求真务实，坚持问题导向，坚守法律底线，不唯上、不唯书、只唯实、敢较真，勇于直言、善建诤言。要加强学习，不断提高政策理论水平，增强履职能力。要珍惜身份、珍惜荣誉，严格要求自己，树立良好形象。要健全工作机制，做好服务保障，为法律顾问履职尽责创造良好条件。

马屹、王中美、王月明、王洪青、朱洪超、刘正东、刘宪权、杨力、沈国明、陈保中、郑成良、龚培华、盛勇强、盛雷鸣、蔡爱平等15名同志被聘任为市委法律专家库成员。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰主持会议。市委法律顾问代表在会上作了发言。

图片摄影：陈正宝