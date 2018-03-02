习近平主持召开十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议强调 真抓实干坚定实施军民融合发展战略 开创新时代军民融合深度发展新局面

来源：央视网

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央军民融合发展委员会主任习近平3月2日上午主持召开十九届中央军民融合发展委员会第一次全体会议并发表重要讲话。他强调，党的十九大强调要坚定实施军民融合发展战略，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力。我们要深入贯彻党的十九大精神，增强使命感和责任感，真抓实干，紧抓快干，不断开创新时代军民融合深度发展新局面。

李克强、张高丽、王沪宁出席会议。

会议审议通过了《军民融合发展战略纲要》、《中央军民融合发展委员会2018年工作要点》、《国家军民融合创新示范区建设实施方案》及第一批创新示范区建设名单。

会议认为，党的十八大以来，党中央把军民融合发展上升为国家战略，从党和国家事业发展全局出发进行总体设计，组织管理体系基本形成，战略规划引领不断强化，重点改革扎实推进，法治建设步伐加快，军民融合发展呈现整体推进、加速发展的良好势头。

会议指出，坚定实施军民融合发展战略，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平强军思想，落实总体国家安全观和新形势下军事战略方针，贯彻新发展理念，坚持富国和强军相统一，形成军民融合深度发展格局，构建一体化的国家战略体系和能力，为实现中国梦强军梦提供强大动力和战略支撑。要坚持党中央权威和集中统一领导，坚持深化改革创新，坚持军民协同推进，坚持有序开放合作。要立足我国国情，顺应时代大势，科学把握方向，明确战略目标，强化战略举措，在解决突出问题中实现战略突破，在运筹全局中赢得战略优势。要加快形成军民融合发展组织管理体系、工作运行体系、政策制度体系，推动重点领域军民融合发展取得实质性进展，形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局，初步构建一体化的国家战略体系和能力。

会议强调，要准确把握军民融合发展战略任务，推进基础设施统筹建设和资源共享、国防科技工业和武器装备发展、军民科技协同创新、军地人才双向培养交流使用、社会服务和军事后勤统筹发展、国防动员现代化建设、新兴领域军民深度融合。

会议指出，要坚持突出重点，勇于攻坚克难，全力做好2018年各项工作。要强化思想和战略引领，推动军民融合发展战略在各地区各部门落地生根，在重点领域、重点区域、重点行业取得实效。要实现关键性改革突破，加快国防科技工业体制、装备采购制度、军品价格和税收等关键性改革，加快破除“民参军”、“军转民”壁垒。要聚焦重点精准发力，培育一批典型，强化示范引领，以点带面推动军民融合发展整体水平提升。要加大法治建设力度，推动军民融合发展综合性立法和重点领域立法进程。

会议强调，国家军民融合创新示范区是推动军民融合深度发展的“试验田”，要以制度创新为重点任务，以破解影响和制约军民融合发展的体制性障碍、结构性矛盾、政策性问题为主攻方向，探索新路径新模式，形成可复制可推广的经验做法。要坚持顶层统筹推进和地方主动探索相结合，高起点谋划、高标准实施、高质量建设、高效率推进，着力在体制机制创新、政策制度创新、发展模式创新等方面树立标杆。军地相关部门要加强资源统合、力量整合、政策集成。地方党委和政府要主动作为，推动创新示范取得实实在在成效。

中央军民融合发展委员会副主任、委员出席会议，中央和国家机关及军委机关有关部门负责同志列席会议。