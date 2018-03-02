杨汝岱同志遗体在京火化

来源：央视网

3月2日，杨汝岱同志遗体在北京八宝山革命公墓火化。习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等前往八宝山送别。这是习近平与杨汝岱亲属握手，表示深切慰问。（图片来自：新华网）

央视网消息：中国共产党的优秀党员，久经考验的忠诚的共产主义战士，我国农业和经济建设战线的杰出领导人，中国共产党第十三届中央政治局委员，中国人民政治协商会议第八届、九届全国委员会副主席，中共四川省委原书记杨汝岱同志的遗体，2日在北京八宝山革命公墓火化。

杨汝岱同志因病于2018年2月24日17时28分在北京逝世，享年92岁。

杨汝岱同志病重期间和逝世后，习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、江泽民、胡锦涛等同志，前往医院看望或通过各种形式对杨汝岱同志逝世表示沉痛哀悼并向其亲属表示深切慰问。

2日上午，八宝山革命公墓礼堂庄严肃穆，哀乐低回。正厅上方悬挂着黑底白字的横幅“沉痛悼念杨汝岱同志”，横幅下方是杨汝岱同志的遗像。杨汝岱同志的遗体安卧在鲜花翠柏丛中，身上覆盖着鲜红的中国共产党党旗。

上午9时30分许，习近平、李克强、张德江、俞正声、张高丽、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正等，在哀乐声中缓步来到杨汝岱同志的遗体前肃立默哀，向杨汝岱同志的遗体三鞠躬，并与杨汝岱同志亲属一一握手，表示慰问。

党和国家有关领导同志前往送别或以各种方式表示哀悼。中央和国家机关有关部门负责同志，杨汝岱同志生前友好和家乡代表也前往送别。