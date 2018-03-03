全国政协会议举办首场新闻发布会　王国庆第三次担任发言人-首场“委员通道”今天开放

首席记者 李 芹

晨报讯 昨天16时30分，全国政协十三届一次会议召开首场新闻发布会。由此，两会时间正式开启。

每年两会，政协会议的首场新闻发布会都备受关注。此前，政协第十二届全国委员会第七十一次主席会议确定王国庆担任全国政协十三届一次会议新闻发言人。从全国政协十二届四次会议算起，已是他第三次担任全国政协会议的新闻发言人。

出生于1952年的王国庆曾从事媒体行业及新闻相关工作多年，担任过中央对外宣传办公室副主任、国务院新闻办公室副主任。因为有着丰富的新闻从业经验，也被媒体人誉为有史以来最了解记者的新闻发言人。

2016年3月2日，王国庆作为全国政协发言人首秀，回答了17个问题。2017年的同一天，第二次任发言人的王国庆回答了来自国内外18家媒体记者的问题，包括经济形势、精准扶贫、新型政商关系、文化自信、南海问题、民主监督等。

昨天，王国庆回答了来自各家媒体的16个问题，涉及乡村振兴、精准扶贫、政协章程修改、中小学生减负等方面，总数量和前两次基本持平。

别看每次能够被点中发言的问题只有十几个，但在这背后，是十倍以上的问题准备。王国庆在接受媒体采访时曾经透露，发布会从来都是“有的放矢”。2016年、2017年，分别准备了1400、1700多个问题，再从中反复提炼。因为只有从日常的积累开始，分析媒体最关心的热点问题，做足事先功夫，在回答问题时才能更加全面具体，才能开出一场高质量的新闻发布会。

昨天，在回答关注度十分高的经济发展问题时，对于一些数据，在信手拈来之余，王国庆还用上了“颜值高”、“气质好”这样令人印象深刻的形容词。此外，在回答有关精准扶贫的提问时，他用极具场面感的故事描述将委员调研情况娓娓道来，而这样的讲述并不是第一次。2016年首次担任发言人，他就通过生动讲述哥伦比亚大学东亚系的由来，很好地回应了关于如何把中国故事讲好的问题。

今天下午3时，全国政协十三届一次会议将在北京人民大会堂开幕。根据大会安排，在开幕式前，首场“委员通道”将开放，邀请来自多个界别的全国政协委员接受媒体采访，这也是继“部长通道”后又一次创新。