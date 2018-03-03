复旦猜灯谜：答对三道免费吃汤圆

记者 林颖颖 实习生 丁珏汭

晨报讯“不敢高声语，恐惊天上人”、“伤情处，高城望断，灯火意黄昏”、“冷露无声湿桂花”……这些优美的诗句昨天在复旦成了元宵节的谜面，每个灯谜里都藏着一个复旦元素。

复旦昨天通过官微发布消息：在校师生可以来玩“复旦灯谜”H5游戏，答对三道灯谜就可以在中午免费吃学校食堂精心准备的汤圆；如果猜不对3道，也可以凭借校园卡花0.66元，买到一份汤圆。

打开“复旦灯谜”H5游戏，只要在随机产生的5条灯谜中猜中3条以上，即可获得一份专属成绩单，凭页面截图可在午餐时段在四个校区六个食堂免费领取一碗热腾腾的汤圆。

记者随机打开灯谜游戏，发现大多灯谜谜面都是优美的诗句，谜底都和复旦有关。比如：“孔孟老庄观世音，打一教学楼名”、“超然此地一亭台，打一处复旦园林名”、“冷露无声湿桂花，打一学生居住区地名”……

不少同学说“题目太难”，公众号小编也大方地给了提示，“悄悄来剧透一下：邯郸校区有光华楼、抹云楼、复旦诗魂、驴背诗思、燕园、曦园等，枫林校区有治道楼、康泉图书馆、医学生誓言碑等，都是复旦的标志性建筑和景点哦！”

“今天的活动本来是11点开始的，同学都很热情，所以不到11点，我们就开始了”，食堂窗口师傅说，昨天很早起来就开始做汤圆，做了很多，到现在已舀出300多份了！”

负责策划该活动的复旦宣传部老师介绍，至昨天下午3点半，灯谜H5的浏览量有6万多次，活动也在学校六个食堂各准备了666份汤圆，每份汤圆有5个，所以称“五福汤圆”，“今年元宵节正值同学们返校报到，对学校来说也是一种团圆，希望老师同学都能有参与感和获得感。”