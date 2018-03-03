不足一小时涌入5000人-豫园灯会今明封城时间不同　成人票50元/张，儿童票30元/张

晨报记者 徐妍斐

昨天是中国的传统节日元宵节，豫园灯会迎来了今年首个封城售票日。和此前逛灯会相比，昨天豫园周边的限流措施升级，各个出入口增设了安检设施。

今明两天豫园灯会继续售票，但票价比昨天要低，下周一则是今年豫园灯会的收官之日。

每天五场特别巡演

元宵佳节去豫园，丽水路、福佑路等周边道路上一个个临时搭设的红色售票亭十分醒目。每个售票亭有五个窗口，两个为现金窗口，另外三个为手机移动支付窗口。14时，售票亭准时开售，成人票80元/张，儿童票50元/张，前来购票的人群大多选择移动支付。

福佑路、旧校场路上，一排排蛇行通道已经安置完毕。豫园的各个出入口，也放上了安检设备。想要“入城”，先检票，再放包检查，通过后才能入内。

“老人走九曲，活到九十九；小孩走九曲，考试九十九；情人走九曲，天长又地久……”元宵去豫园走九曲桥是许多市民的习惯。昨天是工作日，下午封城后，九曲桥前南侧引导上桥的蛇行通道变通畅了，不少人在桥上驻足停留，赏灯拍照。截至18时，入园人数接近8万人次。特别是17时以后，不足1小时的时间里涌入了5000名参观者。

元宵封城期间，豫园灯会每天有五场特别巡街表演。每到表演时间，豫园就会响起欢快的乐曲声，“放灯啦！闹元宵啦！”一对可爱金狗鸣锣开道，身后跟随着国家级非遗的川剧变脸，杂技和武术演员边走边秀绝活，还有讨喜的《鸿运当头》舞蹈烘托节日氛围，最后是福禄寿三星，分别象征着幸福、富贵、长寿，并齐齐向游客送上新年祝福。

5日还可免费赏灯

相比昨天天气阴冷，今明两天申城天气温暖，更适合到豫园赏灯。今明两天，豫园灯会的票价相比元宵当天便宜，成人票50元/张，儿童票30元/张。今天依然是14时开始封城售票，明天是16时开始。

为应对可能出现的大客流，豫园商城在元宵节期间实施基于客流数据实时监测基础下的分级预警及限行、限流措施。目前，豫园商城已经采取城外蛇形通道、全城单向、三进五出、短时的一进（口）七出（口）等措施。市民可以根据豫园内各处的醒目指示牌了解路线信息。

想要游览九曲桥的游客，按指示牌通道走，与不上桥游客自然分流。高峰时上桥观灯需要较长时间排队，为此已在等候区设置多个应急出口。豫园商场工作人员提醒，参观者如感觉身体不适等不能坚持走完全程的，应及时从应急出口出来。

为了方便自驾游客，今年交警部门还临时增设了路段停车停靠点。豫园商圈的停车场以社会停车场为主，包括鄂尔多斯停车场、绿波廊停车场、大境路停车场、豫园万丽酒店等。高峰期间豫园周边很难保证有车位，建议开车族去大境路停车场，虽然在10号线豫园站3号出口旁离豫园商城有5-10分钟路程，但该停车场有300个车位，收费标准为5元/时，全天8小时封顶。

值得注意的是，此次灯会的最后观赏日是3月5日，当天免费，亮灯时间为17∶30-21∶00。