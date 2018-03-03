一日四景现奇观，风雨雷雾“全套餐”-明天最高24℃，后天直降13℃

记者 徐妍斐

晨报讯 有道是，九尽春回桃花开。今天是“八九”的最后一天，明天即将迎来数九寒天中的最后“一九”，意味着这个冬天也即将接近尾声。季节交替时间，气温变化最为剧烈。眼下，这个周末到下周一，你不仅能体验极端可达23-25℃的最高温度，还能感受冷空气后24小时平均温度降幅7-9℃，“附赠”雷暴和短时强降水。

昨天是元宵佳节，天气阴冷，早晨还下过雨。最低气温中心城区徐家汇站仅5.9℃，白天升温缓慢，最高气温也只有9℃。雨水还没结束，昨夜到今天上午，雨势趋于明显，北部地区雨量可达中等，今天中午前后，天气逐步转好，以多云为主。

这轮气温的“神奇”变化就从今天开始。受强暖气团影响，今天气温将明显上升，预计最低气温9℃，最高气温可达21℃！美中不足的是，周日本市再度转为阴雨天气，最高气温仍可达24℃。

然而，气温剧烈震荡带来的升温并不持久，更惊人的天气变化还在后面，你还有可能在两天之内感受一份超豪华的天气“套餐”，包含降温、雷电、大风、下雨、大雾……受江淮气旋东移发展影响，4-5日申城将有一次明显的降温和大风过程，并伴有雷暴和短时强降水等强对流天气。

双休日本市气温快速上升，最高温度可达23-25℃。4日夜间转受冷空气影响，气温将明显下降，下周一最高温度将回落至11℃左右。

今天白天到4日前期以多云到阴天气为主，4日后期降雨明显。降水主要出现在4日傍晚到5日早晨，雨量分布不均，并可能伴有雷电及短时强降水（小时雨强20毫米左右）。7日前后本市还将有一次降水过程。

4日上午本市偏南风风力趋于增大，陆地阵风5-6级，长江口区和沿江沿海地区6-7级。4日半夜前后转偏北风，陆地阵风6-7级，长江口区和沿江沿海地区7-8级，洋山港区和上海市沿海海面阵风有9级。

预计今天夜间到4日早晨本市可能出现大雾天气，最小能见度一般在500米左右，局部小于200米。