热恋时送女友万元包包 分手后起诉要原价还钱-法官提醒：恋爱赠礼需理智，情感金钱两分清

晨报记者 李东华

男女恋爱期间，为了增进感情，相互之间进行财产赠与本是常情。不过，并非每对恋人都会顺利结成连理，一旦分手，有人大度乐观，有人锱铢必较，随之而来的就是恋爱期间的财产纠纷。那么恋爱不成，花费的财物能拿回来吗？近日，虹口法院审理了一起其他所有权的案件，最终双方调解结案。

法官提醒恋爱期间，情侣间的赠与虽是自身真实情感流露，但仍需谨慎，双方均应注重自身权利的保护，避免日后产生纠纷时各执一词。

分手后怒告女友讨手袋

刘先生年过30岁一直没有女朋友。家中父母催得紧，但刘先生一直未放宽择偶标准。一次偶然的聚会中，刘先生与张小姐相识，张小姐皮肤白皙、身材高挑、打扮时尚，一下子就吸引了刘先生的注意，此后刘先生对张小姐展开了猛烈的追求，但无论送花还是送巧克力却始终无法获得其芳心。后来两人结伴与朋友出去游玩，在旅游中张小姐不甚感染风寒，刘先生无微不至地关心和体贴照顾感动了张小姐，在旅途中两人确定了恋爱关系。旅游回来后，两人感情迅速升温，刘先生为了哄女友开心，表露心意，与张小姐一同前往商场购买了某品牌手袋，价值1.5万元。

可这甜蜜的二人世界也暴露出一些问题，刘先生认为自己年龄已经不小了，应当尽快成家，而张小姐却认为自己仍处于事业上升期，应把精力放在工作中。由于生活理念的分歧，两人之间不断产生摩擦和矛盾，争吵也成为常态。张小姐认为，以刘先生现在的经济条件无法成家，遂其提出了分手。分手后，刘先生陷入悲痛当中，觉得女友这样无情地离去，自己的付出又算什么呢？恰逢刘先生母亲患病，医药费负担沉重，因此刘先生一怒之下将张小姐告上法院，要求撤销对张小姐手袋的赠与，同时要求她支付手袋对价1.5万元。

心结解开双方作出让步

审理中，刘先生认为张小姐系以恋爱为名，用欺诈手段使自己陷入认识错误，为其购买手袋，又在短时间提出分手，恶意欺骗。而张小姐认为自己从未恶意欺诈，也没有威逼，手袋是恋爱期间刘先生自愿赠与其的物品，应归自己所有。双方各执己见，争议较大。

法官考虑到双方曾经有一段美好的感情，分手只是不适合彼此，双方心理仍珍视这段感情，还能记起对方的好，给予双方表达自身真实想法的机会。张小姐发自肺腑地说自己感谢刘先生曾经对自己的付出，也记得刘先生当初的好，但是由于双方理念不同，很遗憾没有走到最后。听到这段话，刘先生心中的结也算解开了，双方均作出了让步，最终，由张小姐支付刘先生5000元，双方以调解结案，当庭履行完毕。