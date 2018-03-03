女子因停车纠纷倒地撒泼 恶意投诉“民警打人”被拘

记者 吴艺璇

晨报讯 近日，一女子因小区内行车纠纷故意倒地撒泼，导致车辆无法通行近半小时。民警到场快速疏导交通，事后反遭当事人投诉。最终，违法人员郭某被青浦警方依法行政拘留。

2月6日19时许，青浦公安分局盈浦派出所接报警称，青浦区盈浦街道城北新村一居民楼附近发生行车纠纷，几十辆汽车无法进出。

接报后，民警小李立即赶赴现场处置。小李到达现场后发现，造成堵车的原因是一名女子因不满其车辆被堵而坐在对方汽车面前阻止其通行所致。

获悉后，民警小李耐心劝说该女子离开以保障道路畅通。然而，该女子以自己脚疼为名，仍挡在汽车前面。随着进出车辆的增多，本就狭窄的小区道路一下子就“爆表”了。眼看尾随在后面的汽车已经排起长龙，小李一边继续劝说，一边准备搀扶女子离开。此时，该女子见民警上前突然大声哭闹，并大喊民警打人。增援警力迅速赶到，将女子郭某控制带离并恢复小区通行秩序。

案发后，郭某多次向相关部门投诉民警在处警过程中强行拉拽致其摔倒受伤。后经青浦公安分局督察支队等部门核查，违法嫌疑人郭某于2月6日晚，与他人在盈浦街道城北新村内发生行车纠纷，郭某因赌气采取坐在对方车前的方式，导致车辆无法通行，影响小区内部道路堵塞约半小时。郭某投诉情况失实，属恶意投诉。最终，违法人员郭某因寻衅滋事被青浦警方依法行政拘留。