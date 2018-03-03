擤鼻涕，方法错误也会被“偷走”听力-不少成年人、老年人听力损失却不在乎　上海重度听力障碍“人工耳蜗”资助计划乏人问津

晨报记者 陈里予

你的听力在下降吗？

今天是爱耳日，数据显示，50岁以上中老年人听力障碍发生率达40％！而随着生活环境、习惯等改变，后天获得性听力障碍人数正逐年增加。一些不正确的掏耳朵习惯，以及感冒后不少人捏住两侧鼻孔擤鼻涕也是错误的，会悄悄“偷走”你的听力。

专家们指出，孩子们“听”世界的能力这些年已经颇受社会各界的重视，但与之相比，成年人的听力下降却未引起重视。

单侧擤鼻涕避耳朵“溺水”

今年爱耳日主题为“听见未来，从预防开始”。统计显示，中国每年新增听力残疾人数超6万人，其中先天性耳聋患儿为3万名以上。50岁以上的中老年人听力障碍发生率达40％，其中，3％为中度到极重度聋，而70岁以上重度聋者更高达8％。

不少人感冒后引起中耳炎会影响听力。新华医院耳鼻咽喉-头颈外科主任杨军指出：“当我们捏住鼻子用力擤鼻涕时，特别是把两个鼻孔同时给捏住然后用力向外擤时，有没有感到耳朵有点不适？”殊不知这样会使鼻涕冲浪般“冲进”中耳，使中耳内的器官“溺水”，导致听力损害。杨军指出，感冒后正确的姿势是开放一侧鼻孔，稍用力擤出对侧鼻涕。

另外，养育婴儿时，让婴儿平躺着吸吮乳汁或牛奶，乳汁或牛奶也会“流进”中耳，使得“溺水”的中耳器官无法正常工作，导致听力损害。一些不正确的掏耳朵习惯，如用牙签、针、发卡等尖锐物品掏耳朵，造成鼓膜穿孔，无法正常地将声音传给中耳； 用未消毒过的挖耳勺或其他不干净的物品掏耳朵，会造成外耳道发炎。

成人听力下降未引起重视

“年纪大了，总会听不到的。”“实在没办法就学手语吧。”很多成年人总是以这样的话，面对自己的听力损失。沪上多位专家指出，很多人听力下降不在乎，等到很严重了再到医院。

“耳聋会严重影响成年人哪怕是老年人的生活质量，引起交流障碍和认知障碍，甚至导致压抑感、孤独感、焦虑、易怒等心理和情绪困扰，甚至引起一系列的家庭问题和社会问题。”杨军介绍，对于重度-极重度感音性聋且助听器效果不佳的耳聋患者，人工耳蜗植入是最有效的康复手段，其疗效和安全性得到公认。

可事实并非如此。很多人对人工耳蜗的认识仅停留在孩子更适用的阶段，随着这些年爱耳日的宣传，拥有先天性耳聋孩子的家庭都会寻求医学的帮助，但成年人阶段即便是到了中重度耳聋的阶段，很多更倾向于安装助听器和学习手语。杨军说：“在欧美发达国家，人工耳蜗安装的成年人是儿童的2倍，与我们的现状恰恰相反。”社会对成年人听力损失的忽视，可见一斑。

上海从2015年起就出台政策，资助18-60岁年龄段的重度和极重度听力障碍“人工耳蜗”资助计划，却乏人问津。新华医院耳鼻咽喉-头颈外科作为定点医疗机构，这两年收治的患者少得可怜。从市残联获得的信息，每年成年人阶段申请人工耳蜗资助的数量，也仅为0-7岁儿童的1/3。作为本市该项目三家定点医院之一，新华医院从2015年至今也近收治了12例患者，为同期儿童患者的1/3。有相当一部分上海人完全具备申请上海市人工耳蜗资助项目。

杨军透露，从本月开始新华医院每个月将开放半天，免费为市民检测听力，希望大家更早发现听力问题。



[专家提醒]

孩子三四岁不会讲话当心听力问题

在上海儿童医学中心门诊中，医生们经常会遇到一些孩子三四岁了还不会讲话，只会无意识的发出一些类似“么么”这样的声音，由父母带来儿童保健门诊检查语言发育的问题。而值得引起家长重视的是，在这些孩子中70%-80%经过检查发现存在不同程度的听力障碍，有的甚至是全聋。更令人着急的是，有些父母不接受事实，也不相信医院的诊断，固执地认为孩子的听力不存在问题，不接受干预和治疗。有的老人更相信孩子是“金口难开”，还列举了“某某著名的节目主持人，四五岁才会讲话”之类的“前车之鉴”。最后丧失孩子的最敏感的语言发育期，到学龄期，无法去正常读书。

上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心耳鼻咽喉头颈外科陈洁主任医生表示，婴儿时期的大脑皮层中，听力中枢和语言中枢都是一片空白，只有当出生后，在持续的各种声音的刺激下，在各种语言的刺激下，中枢中的神经细胞的小手（医学上叫突触）才会越长越多，连接成一大片网状，类似大型计算机网络系统。这些发育现象在出生后到两三岁时是最活跃和敏感的。如果过了这个阶段，皮层的“计算机系统”工作能力就会大大减弱。而在人的一生中，药物、病毒、不良习惯等都有可能导致听力受损，甚至造成耳聋。因此，及时发现问题是父母的第一要务。

很多人会问，妈妈孕期从事电脑专业工作，会导致宝宝听力不好吗？专家们指出，电脑辐射是导致婴儿听力残疾的危险因素。在怀孕期间高频率使用电脑的孕妇，其下一代发生听力障碍的危险可增加数倍。除电脑外，微波炉、手机、电视等辐射源也可能会对胎儿产生影响。