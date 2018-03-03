东风本田“机油门”事件持续发酵-全新CR-V遭停售

记者 林劲榆

晨报讯 从主动召回到停售，因一款CR-V存在的产品缺陷，东风本田正遭遇危机。

昨天，东风本田发布公告称，针对全新一代CR-V 1.5L涡轮增压车型“机油位升高”，东风本田严格遵循《缺陷汽车产品召回管理条例》 的相关规定，对全新一代CR-V 1.5L涡轮增压车型进行暂停销售的处理。

一天前，国家质检总局刚刚“敲打”了东风本田，3月1日，国家质检总局缺陷产品管理中心发布消息，3月1日上午，国家质检总局执法督查司就近期消费者广泛关注的东风本田思威（CR-V）等车型“机油增多问题”约谈了东风本田汽车有限公司，要求生产企业高度重视消费者反映的问题，严格按照法规要求消除车辆缺陷。

质检总局执法督查司指出，生产企业目前提出的召回措施尚不完善，生产企业要进一步改进技术解决方案，尽快拿出切实有效的措施，消除缺陷，同时建议采取延长质保期等措施，回应消费者关切。质检总局将根据《缺陷汽车产品召回管理条例》相关规定要求，依法对生产企业开展召回活动、履行产品安全主体责任的情况进行监督。

据国家缺陷汽车产品召回综合管理平台数据显示，该平台2月共接到产品缺陷信息2693例，其中关于CR-V的就有1454例，占信息总量的53.99%，关于东风本田的信息数量更是高达1814例，占总量的67.36%；而在其他汽车质量投诉信息收集平台上，关于东风本田和CR-V的投诉数量占比也是最高的。

此前的2月12日，针对搭载1.5L涡轮增压发动机的车型出现的“机油液位升高”问题，东风本田宣布将对相关产品实施召回。其中，CR-V、CIVIC（思域）将分别于2月末、3月初开始实施召回。召回后，东风本田将对上述车型的ECU （电子控制单元）进行程序升级，同时，对机油尺的刻度线进行修正并修订用户手册。

不过，显然东风本田的召回方案不能让人满意。2月底，国家质检总局缺陷产品管理中心相关人士就表示，质检总局针对2017款CR-V的缺陷调查还在进行中。而中国消费者协会投诉部负责人也表示：“东风本田所提出的’召回’方案，据我们了解没有得到质监总局的认可。”

近年来，车企因质量问题彻底停售并不多见，而产品缺陷问题已经导致东本销量遭遇滑铁卢。统计数据显示，2月，东风本田终端销量同比下滑11.1%，至34781辆；其中CR-V车型2月批售销量8648辆，环比下降49.41%。