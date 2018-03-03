晨报记者 韩益忠

受美股下跌影响，A股昨日早盘再次全面大幅低开，随后震荡上行，创业板则冲高回落，盘中摘帽、稀土永磁、工业互联网等板块涨幅居前。午后几大股指表现都较谨慎，特别是背离多时的创业板指数终于出现回落，最终收跌1.0%，收报1772.01点，成交量略有萎缩。

集成电路产业潜力大

根据全球五大硅晶圆供货商之一环球晶圆披露，目前全球主要半导体供应商产能规划，未来三年供给端年复合增速约为4.5%，不能满足下游制造快速增长的需求； 上游硅片供不应求将成为常态。

设备领域将受到有效拉动。专业人士指出，2018年国内有望迎来装机大战。在新建集成电路生产线推动下，2018年-2020年国产集成电路设备销售的年均增长率将超过15%。到2020年销售额将达到50亿元左右。未来三年，物联网、5G、汽车电子、AI四大应用领域将是推动半导体市场发展的主要因素。在新一轮技术革命和产业变革带动下，预计物联网产业发展将保持20%左右的增速，到2020年，全球物联网产业规模将达到2.93万亿美元，年均复合增长率将达到20.3%。

云计算行业迎黄金期

近期，支持工业互联网产业发展的政策利好频出，工业互联网产业链重要地位的三大细分领域分别为：工业软件、工业云平台、工业大数据，特别是工业互联网云平台领域的发展是工业互联网智能化的重要方向。为了推动国内云计算行业发展，目前互联网巨头纷纷布局云计算领域，成为当前云计算板块强势反弹的重要推动力。

业内人士认为，工业互联网持续高景气度将加快工业企业上云速度。在政策大力扶持下，随着云计算技术的发展、企业数量增加、人口红利下降以及市场的不断教育，企业级云服务市场前景广阔，云计算行业有望迎来黄金发展期。

资金敏感度会提升

在欧美以及亚太股市一片回落声中，沪市昨日走出探低回升行情，说明经过春节前的充分调整，沪市主板风险已有较大释放，短期难现“倒春寒”走势。

但另一方面创业板指数已经有超过200个点的涨幅，在这一过程中，该板块始终拒绝回撤，不管是15分钟还是30分钟分时，都出现了较大的技术性背离，昨日记者已经提示大家：技术性钝化因素会强化市场短期的不确定性，多头会逐渐面临空头的挤压，资金在此刻敏感度会提升，一旦出现消息面上的一丁点利空，都有可能造成踩踏事件，所以，节后在创业板上的红包行情可逢高兑现部分利润，待其回落整理时，再入场攫取波动收益。