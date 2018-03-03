风 雨

本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

随着主板逐渐企稳，市场有望出现蓝筹和中小创联袂表现的新气象，特别是中小创个股，大有风格转换中占有绝对优势地位的模样。继上周普涨后，本周中小创及题材股继续活跃。

据统计，截至目前，两市共有66家公司发布了2018年一季报业绩预告，绝大多数公司业绩向好，其中30家公司预计净利润中值同比增长超过100%，20家公司单季度净利或超亿元。随着中小创指数逐渐见底回升，一些机构认为，部分业绩稳步增长、成长性较好的中小创公司已到了布局时点。据Wind数据显示，2月1日至2月26日，基金公司密集调研专用设备制造、软件和信息技术服务业、纺织业及医药制造等四大行业。

“本来，中小创公司较大蓝筹就享有一定的估值溢价，如果再加上高增长特质，那自然更容易吸引市场关注。”高智说。但中小创公司如果没实现业绩增长，甚至还出现亏损，则投资者的风险容忍度可能会更低，对股价的影响也会更大，所以追捧中小创个股，同样要有讲究，那些业绩和估值匹配的个股才是好股票。

“最近6个交易日里，工业互联网板块表现亮眼，近九成个股期间实现上涨。9只个股呈现大单资金净流入态势，其中很多都是中小创个股。”郁教授道。东方国信、用友网络、汉得信息、宝信软件等标的股连续拉升。

“日前工信部网站披露，为贯彻落实《国务院关于深化‘互联网+先进制造业’ 发展工业互联网的指导意见》，加快推进工业互联网创新发展，加强对有关工作的统筹规划和政策协调，经国家制造强国建设领导小组会议审议，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组，很显然，助力互联网与先进制造业的深度融合，是未来制造业大国实现弯道超车的一个重要契机，而在这方面，中小创里不少互联网企业有绝对的优势。”高智说。投资者最近可重点关注具有工业互联网平台技术的公司。

下周一行情预测：收阳

仓位:70%