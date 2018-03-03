平均年龄中超最小，U23球员中超最多-联赛首轮，上港如何应对加强版新政

晨报记者 俞 炯

中超新赛季本周已经开打，上海上港将在今晚坐镇主场对阵升班马大连一方。赛前这场比赛最大的焦点是大连一方刚刚引进的三名欧洲一流球星是否能够赶上本场比赛，不过对于上港队的球迷来说，他们最关心的是球队会在第一场联赛中如何应对本赛季全新的、加强版的U23新政。

从中超新赛季报名的数据来看，上港队16支球队中平均年龄最小的球队，也是一线队U23球员最多的球队。上港队把13名U23球员报进了2018年中超的一线队31人名单。除了今年刚刚好23岁的后腰孙峻岗之外，上港队的另外12名年轻球员其实都是U21年龄段的，当然他们全部来自去年全运会U20男足冠军队。



谁训练好，谁有机会

有这么多U23球员，但是上港队会在联赛中如何使用，至少到目前为止还是一个谜。新赛季上港队已经出战了三场亚冠比赛，球队都是完全按照亚冠的规则进行排兵布阵。而且在公开的热身赛中，主帅佩雷拉也没有真正试验过符合中超联赛规则要求的阵容。这更是让外界完全摸不清上港队可能的套路。

“首轮比赛中的U23球员使用，我已经有了一个初步的想法，但显然不适合在现在拿出来讨论。”对于如何调配U23球员，主教练佩雷拉在昨天的赛前新闻发布会上也是只讲选人标准，而闭口不谈具体的安排，“派哪些球员出场，其实对于足球这个运动来说，很多情况是未知的，不可预见的。但至少是取决于当下的情况，在我看来比如一个球员他工作十分认真、训练每次都很努力，那么他被选中、被排进出场名单的可能性就更大。”

“我们的年轻球员要努力提高自己的成熟度。随着新赛季的开始，比赛一周接一周，每周我都会按照自己的标准来选择。”佩雷拉的言下之意就是，在上港队不会有固定的首发或者出场的U23球员，挑选的依据就是球员的训练态度和水平，球员的最新状态情况如何。

胡靖航或是第一选择

那么具体到主场和大连一方的比赛，我们也只能是通过不多的线索来进行一些推测，到底谁会最先得到主帅佩雷拉的青睐。

2018赛季三场亚冠，上港队获得出场机会的只有前锋胡靖航一人，两次出场换下的都是武磊。附加赛和清莱联是伤停补时阶段替补亮相；主场和墨尔本胜利，在球队大比分领先的情况下，胡靖航在第86分钟被换上场。所以说，这位上赛季中超最佳新人很可能是佩雷拉在U23球员上的第一选择。尤其是如果外援用艾哈迈多夫而不是埃尔克森的话，胡靖航有望作为首发前锋出场。

强调防守、以稳为主的佩雷拉应该不会轻易将U23名额用在后防线上。目前球队亚冠的防线配置基本将会被沿用到联赛中。上赛季多场重要比赛先发的年轻中卫魏震新赛季没有一次进入替补席，可见上港队新帅希望后防球员是更成熟的球员。而且佩雷拉这三场比赛在替补席上都没有安排中卫人选，却放了傅欢和张卫两位边后卫，可见他心目中的中卫第一替补是球队首发右后卫王燊超。

再说到这三场亚冠比赛的18人大名单，除了胡靖航之外，能够进入替补席的也只有左边锋陈彬彬一人，是在第一场和清莱联的比赛中。因此技术特点鲜明的陈彬彬可能会是上港队中超首轮的又一个选择。边路突破能力不错，有速度和体能的陈彬彬在球队迪拜冬训的时候获得了不少比赛机会，他有可能成为球队在联赛中替补上场，加强进攻的一个变招。

那么当球队需要加强防守时，很自然魏震有可能成为球队的选择，毕竟他已经经过了去年一个赛季的锻炼，这样的经验是他和其他U23球员相比最大的优势。

不过让人无法判断的是，一旦佩雷拉在外援选择上使用巴西前场三叉戟，谁会是首发的U23球员？这大概也只有佩雷拉自己知道了。