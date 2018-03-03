首日票房超4000万，厉害了我的国！-不少观众表示看完感受到了“强国风采与中国力量”

晨报记者 陆乙尔

“巍巍中国，雄踞于世界东方的巨龙，正日益走近世界舞台的中央。”将党的十八大以来中国的发展和成就首次以纪录片形式呈现在大银幕上的电影《厉害了，我的国》于昨日正式上映，截至昨日晚7点，首映日票房已超4000万元。

首映日正值元宵节，记者随机采访了几位来电影院观影的影迷，不少观众表示看完感受到了“强国风采与中国力量”，并感慨道：“小家的红火离不开大国的兴旺，大国的富强也离不开全国人民力量的凝聚。”

观影热 有望刷新同类型电影票房纪录

自党的十八大以来，中国国内生产总值年均增速在世界主要经济体中位居第一，中国对世界经济的贡献率超过30%，成为拉动全球经济的第一引擎。《厉害了，我的国》则从圆梦工程、创新驱动、协调发展、绿色中国、共享小康、开放中国等几个角度，对中国取得的成就加以集中展现。

影片正式上映前，片方发布的预告片就已经引发舆论的关注。比如先前发布的《厉害了，我的国》之“强军尖兵特辑”引起了广泛讨论。该特辑从也门撤侨这一事件切入，真实记录了救援现场人民军队的新时代风貌，也真实反映了中国政府对中国公民生命与利益的高度关切。有网友评论道：“阅兵式上整齐划一、气势如虹的军人风姿，辽阔海域上装备精良、势若雷霆的海军风貌，每一秒镜头都让人热血沸腾、慷慨激昂。短短30秒就充分彰显了我们国家的强盛和军队的强军风采。”

如今影片正式上映，据猫眼专业版显示，截至昨日晚七点，首映日便已斩获4200万元票房，上座率稳居第一位。据猫眼专业版预测，该片总票房有望达到3.72亿元，刷新该类型纪录电影的票房纪录。

家国情“个人梦想的实现反映强国风范”

《厉害了，我的国》上映当天正值中国的传统佳节——元宵节，该片也寄托着每一个“小家”对团圆和美的期盼。影片中不仅有展现大国风采的工程，比如人类历史上最大的射电望远镜FAST、全球最大的海上钻井平台“蓝鲸2号”等，还聚焦百姓生活，将个人在工作岗位上的奉献和社会发展的内容有机结合起来。

观众看到了筑起全世界最大人工林的坝上三代人，看到了享受到家庭医生签约服务制度的居民，还看到了基层扶贫干部挨家挨户探访的生动纪实。“家国相依，每一个个人梦想的实现都反映了中国的强国风范。”

有影迷向记者表示，他被影片用大规模航拍镜头记录下的祖国壮美山河，以及中国桥、中国路、中国车、中国港、中国网等工程以及背后的故事所震撼，“我感受到了我们国家的实力，也佩服这些默默奉献的人，他们不畏艰险、埋头苦干，正因为有他们才会有一个个中国奇迹，大国与小家密不可分。”

在影评网站上，也有许多观众表达了看完电影的热血之情，他们为身为中国人而骄傲。有影迷评论道：“影片展现了中国的强盛，从工业到技术，从民生到绿色中国，再到强大的军事力量，每一个部分都是中国走向强盛的标志，可能一些片段在电视上已经看过，但这部影片值得每一位观众去电影院看一下看，因为它更真实地展现了中国的强大，和在过去五年我们国家取得的成就。”