80岁“爱情教主”接受晨报采访-琼瑶：从此以后，我会笑看死亡

晨报记者 徐 颖

今年4月，言情小说皇后琼瑶即将迎来她的80大寿。

从25岁出版第一部小说《窗外》以来，琼瑶笔耕不辍，代表作有《烟雨蒙蒙》《还珠格格》《一帘幽梦》《庭院深深》等，并有多部经典作品被改编为电影、电视剧，影响至深，成为一代人的青春回忆。趁着最新版本的琼瑶经典作品重磅推出之际，晨报记者近日对她进行了专访。在谈论人生与爱情的同时，也聊到了生老病死。

去年，琼瑶因是否给失智丈夫平鑫涛插鼻胃管与三名继子女发生争执，为此她写下了一封“人生中最重要”的长信，给子女交代自己的“身后事”：“活到这个年纪，已经是上苍给我的恩宠。所以，从此以后，我会笑看死亡。”

采访中，琼瑶毫不避讳地谈论着她对生命的看法，对死亡的认知，对善终的所愿。在她看来，死亡应该是要让人们“自然地来、自然地走”，不能加工后才离去。

谈写作

书未写完就放弃人生，太负面了

新闻晨报：不久前，当您写下我的人生一败涂地，书也不会再写了。这话真的让您的读者很心痛。在大家眼里，您拥有很成功的人生,您怎么看待成功和失败？

琼瑶：成功和失败没有绝对的定义，因人而异。

新闻晨报：“书也不会再写”，对于以写作为生的您来说，不写作，会不会反而感觉更痛苦？

琼瑶：这是我当时发在网上的一句话，那时我正在写新书，里面探讨了善终权，写的过程中，把部分内容发在网上了，没想到引起轩然大波。媒体报道失真，以偏概全，误导大众，对我造成毁灭性的打击。当时我心灰意冷，并有一了百了的想法，所以才在网上发了一段很绝望的话。很多朋友看到之后，用各种方法鼓励我。冷静下来之后，我认为书未写完就放弃人生，这种做法太负面了。所以，我继续完成了新书，当书出版之日（2017年8月1日），重启我的留言版，面对我“正能量”的人生。

新闻晨报：您的新全集在大陆重磅推出，对此您给予了哪些希望？

琼瑶：我把它们都称之为“浴火重生的新全集”，因为在我笔下，充满了青春、浪漫、离奇、真情……各种故事，这些故事曾经绞尽我的脑汁，费尽我的时间，写得我心力交瘁。我的六十五部书，每一部都有如我亲生的儿女，从孕育到生产到长大，感情很深。能够再版发行,对我而言也是很大的鼓励。

新闻晨报：您希望读者在您的作品中获得什么？

琼瑶：现在的社会，太急功好利，对名利的追求，大过对精神层次的追求。我希望我的读者，能够在我的书中，看到什么是爱。我一直觉得，人类，只要互相有爱，任何战争都不会发生！只要互相有爱，就有一切的正能量！爱，有时也会造成悲剧，如何驾驭爱，如何懂得爱，如何在爱里获得温暖、满足、快乐和幸福，就是我希望读者能够收获的！有时，一个和谐有爱的家庭，比金山银山更加珍贵！

谈爱情

没有所谓的最好，只有最合适彼此的

新闻晨报：您写了那么多爱情小说，看透了世间情爱。在您心目中，最好的爱情是什么样子的？如何知道遇见的就是真爱，对年轻人会有什么样的爱情寄语？

琼瑶：爱情是有多重面貌的，我每部小说，探讨的爱情也有很多类型。没有所谓的最好，只有最合适彼此的。爱情的过程是有阶段的，永远都你侬我侬，那是不现实的，爱情不是一成不变的。爱情从猜测情意归属的酝酿期，再到甜蜜的热恋期，若走入婚姻，两个来自不同家庭背景的男女自然会有适应期，如果适应得很好，这家庭就会走入温馨期，老夫老妻后，更是从爱情转往亲情，最后则是死亡带来的离别期；但若双方适应不良，那就是风暴期了。爱情需要经营，才能平安度过每一段时期，才能保鲜，就像花朵一样不仔细照料，就可能等不到开花结果就枯萎了。

新闻晨报：这世上有没有完美的爱情？

琼瑶：我心目里没有“完美”的爱情，只有深刻的爱情。深刻的爱情并不见得完美，也不见得会带来喜剧收场。

新闻晨报：在您的一生中，你觉得自己最值得骄傲的事情是什么？如果有来生，您还会选择以写作为生么？

琼瑶：来生的事还没有想，毕竟今生还没有过完。

谈人生

充满戏剧性或平静都是最好的安排

新闻晨报：2018年，您的新年心愿是什么？琼瑶：希望平安，健康，喜乐。新闻晨报：迈入80岁，对您来说，进入了一个什么样的阶段？您目前的一天大致是什么样子的？

琼瑶：现在每天的生活非常忙碌，我在整理所有的作品，有的需要校对，有的需要增补内容，还偶尔面对媒体的采访，与读者的互动，光这些工作让我每天都很忙碌充实。我一辈子没有去公司行号上过班，但也觉得自己常常比上班族还忙，既没有上班打卡，也没有下班休息的概念，常常在计算机前超过十个小时以上。但庆幸的是我一直忙于自己热爱的写作。

新闻晨报：对于生命而言，您更喜欢轰轰烈烈充满戏剧感的人生，还是喜欢平静安详的人生？

琼瑶：我写了无数的小说，剧本，设计了剧中每个人物的命运。但也无法预设自己的人生。生命之所以不凡，因为每个人一生的历程都各有不同，充满了各种惊喜、惊讶、惊叹，无论充满戏剧性也好，平静安详也罢，都是最好的安排。

谈财富

人生的经历才是最宝贵的财富

新闻晨报：您会给你的孩子留下什么样的财富？人生中，最宝贵的财富是什么？

琼瑶：孩子有孩子的人生，我认为的财富，在他们眼中未必是。金钱可能是长辈们最容易留下的遗产，但对孩子可能是最没有价值的东西。我认为人生中各个阶段的经历才是每个人最宝贵的财富。

谈死亡

自然地来、自然地走

新闻晨报：去年您发长文交代身后事，如何看待死亡这件事？

琼瑶：死亡应该是要让人们“自然地来、自然地走”，不能加工后才离去。就像我在给儿子、媳妇的长文中所写，巨细靡遗的说清楚了我对生命的看法，对死亡的认知，对善终的所愿。我去年写了一本《雪花飘落之前：我生命中最后的一课》。描写一对恩爱的老年夫妻如何面对“老年”“失智”“插管”“死亡”的态度。用我真实的亲身经验，写我如何面对生死问题和看法。希望对这问题有兴趣的人，去看那本书。因为不是三言两语可以回答的。