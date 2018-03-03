《厉害了，我的国》引发观影热潮

这是一次别样的“团圆”。

今年春节，王小东第一次没回家过年。作为中建二局西南分公司新疆G577公路北天山特长隧道项目工程部副经理，他必须保证项目安全。2日是元宵节，他和3000公里外的家人同步观看了电影《厉害了，我的国》。

“儿子兴奋地在电话里说看到我了！”王小东笑得很开心：“他哪里是看到我了，他是看到电影里和我一样头戴安全帽的一线建筑人。”

《厉害了，我的国》是央视和中影股份联合出品的一部纪录电影，2日刚刚在全国上映。

立春月余，北天山脚下，新疆G577公路北天山特长隧道项目工地一派繁忙景象，五星红旗在工地中央迎风飘扬。

“厉害了我的国，厉害了我的家！”王小东竖起大拇指：“在零下30摄氏度的寒天，看着银幕上祖国的公路网四通八达，全球最大的射电望远镜FAST看向宇宙，我热血沸腾。”

西部开发，东北振兴；中部崛起，东部率先；生产总值增速稳居世界第一；全世界最大的基本医疗保障网；173项扶贫政策；高速公路网总里程世界第一；全国银幕数量稳居世界第一……在《厉害了，我的国》讲述的数字和故事背后，是国家日新月异的发展缩影。

登上最美铁路，领略大美风光，车轮滚动出一幅崭新的中国画卷……看着银幕上飞驰的复兴号列车，一家三代人都是火车司机的王鹏，激动溢于言表。

“爷爷开着时速40公里的蒸汽机车，爸爸开着时速120公里的内燃机车，而我现在开着时速160公里的电力机车。”在中铁呼和浩特局包头西机务段工作的王鹏说，“我的梦想开上我们国家自主生产的复兴号列车，驰骋在祖国的广袤大地！”

C919大飞机、蓝鲸2号、蛟龙号……创新驱动发展，《厉害了，我的国》展现了一个国家迈向科技强国的奋进脚步。

对于民营企业家、长春市净月包装有限公司董事长王波来说，创新驱动战略意义非凡：“这5年来，我们摆脱传统发展模式，加大科研开发力度，为国产红旗轿车设计出1000余种汽车零部件包装；我们创新采用以纸代木工艺，为汽车包装产品降低一半成本，大大提升了企业的市场竞争力。”

天下之本在国，国之本在家。《厉害了，我的国》用百姓的视角聚焦国家发展，又以国家的视野关注百姓民生。

从基层扶贫的工作人员到入户工作的健康管理员，从保家卫国的现代强军到守望世界最大人工林的坝上三代人……《厉害了，我的国》从“小家”的角度切入，讲述平凡百姓的生活变迁，记录了我国在脱贫攻坚、医疗保障、生态文明建设、国家安全体制等各领域的显著成就。

“‘我的国’成就‘我的家’，‘我的家’推动‘我的国’。”陕西省保险行业协会办公室主任帖炳楠看过电影，深有感触：人民生活的兴旺离不开国家的繁荣富强，国家每一项重大进展也凝聚了全国人民的磅礴力量。

5年前，唐伟大学毕业进入重庆市石柱土家族自治县一所乡镇小学任教，实现了儿时的教师梦。从《厉害了，我的国》预告片推出，他就期盼着这部电影的上映。

“从电视机到多媒体，再到电子白板，我们的教学投影设备的不断提升，正是党和国家大力关心教育发展的印证。”唐伟说，“ 5年来，国家教育资助覆盖面逐渐扩大，教师待遇不断提高，我将坚守岗位、不懈奋斗，为我国教育事业实现新跨越贡献自己的力量。”

5年来，从“一带一路”倡议提出到亚投行成立，从二十国集团领导人杭州峰会到金砖国家领导人厦门会晤，《厉害了，我的国》展现出大国外交的崭新格局，令很多观众倍感自豪。

10年前，红豆集团联合中柬企业在柬埔寨西哈努克省建立了西港特区。如今，西港特区成为“一带一路”上的样板园区，成为连接“一带一路”沿线各国人民的民心工程。

红豆集团柬埔寨公司的员工杨梦珂对影片中倡导的“共商、共建、共享”的理念深有感触：“互利互惠、合作共赢，更多的发展成果将惠及百姓、恩泽后世。”

经济、政治、社会、文化、生态……《厉害了，我的国》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面展示了党的十八大以来在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念下中国取得的历史性成就、历史性变革，广泛激发观众的共鸣与热议。

“这是幸福的时代。”

“我们是新时代的建设者,也是新时代的见证者和受益者。”

“撸起袖子加油干，为祖国的发展添砖加瓦。”

……

通过微博、微信，广大网民在观看这部电影后，热情抒发心声。

“只有奋斗的人生才是幸福的人生。”上海交通大学媒体与传播学院2015级本科生舒天楚说，“《厉害了，我的国》正在召唤我们每一个人，不忘初心，用奋斗书写无悔人生。”