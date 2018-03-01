剧透！今年两会要办这些大事，将影响你的生活

3月伊始，伴随着春天的脚步，中国正式进入“两会时间”。

今年两会有啥不一样？党的十九大宣示中国特色社会主义进入了新时代，中国改革开放也进入第40个年头。在此大背景下，今年的全国两会除了规划一年工作外，将有不少重磅看点。

今年两会要办这些大事

新一届国家机构领导人和全国政协领导人名单将产生

与往年不同，今年中国国家机构和全国政协将进行5年一度的集中换届，中共十九大开启新时代之后，国家高层人事如何布局引全球关注。

中共中央政治局近日召开会议，讨论了向十三届全国人大一次会议推荐的国家机构领导人员建议人选，和向全国政协十三届一次会议推荐的全国政协领导人员建议人选。

2018年全国两会即将召开。图为北京人民大会堂。资料图 中新社 王徐 摄

3月3日开幕的全国政协十三届一次会议，将选举新一届全国政协主席、副主席、秘书长和常务委员。

5日开幕的十三届全国人大一次会议的一项重要议程则是选举和决定任命国家机构组成人员。近3000名全国人大代表将选举新一届中华人民共和国主席、副主席，中华人民共和国中央军事委员会主席，全国人大常委会委员长、副委员长和秘书长。

国务院高层换届程序则有所不同。全国人大根据国家主席的提名，决定国务院总理的人选；根据国务院总理的提名，决定国务院副总理、国务委员、各部部长、各委员会主任、审计长、秘书长的人选。最终结果将在第一时间公之于众。

同时，十三届全国人大一次会议还将选出新一任最高人民法院院长、最高人民检察院检察长。

宪法修正案议案将提请大会审议

这次两会，与换届同样备受瞩目的是宪法修改。

中国现行宪法在1982年通过，此后经历1988年、1993年、1999年、2004年四次修改，此次宪法修改也是时隔14年中国再次启动修宪。

根据此前公布的中国共产党中央委员会关于修改宪法部分内容的建议，将由全国人民代表大会常务委员会依照法定程序提出宪法修正案议案，提请第十三届全国人民代表大会第一次会议审议。

《深化党和国家机构改革方案》将提交大会审议

2月28日，中共十九届三中全会审议通过了《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》，同意把《深化党和国家机构改革方案》的部分内容按照法定程序提交十三届全国人大一次会议审议。

这意味着，在今年全国两会上，党和国家机构改革方案将成为一项重要议程和焦点话题。

监察法草案将提请审议 反腐“新机构”呼之欲出

今年全国两会期间将审议《中华人民共和国监察法(草案)》。在全国省级监察委员会已经组建的背景下，国家监察委员会可谓呼之欲出，相关人事也备受关注。

2017年年初，十八届中央纪委七次全会披露了国家监察委的组建“时间表”：预计在十三届全国人大一次会议上，审议通过国家监察法、设立国家监察委员会、产生国家监察委员会组成人员。

此前，国家监察法草案已经完成一审、二审，即将召开的十三届全国人大一次会议将继续审议该草案。

作为反腐败国家立法的国家监察法最终版本如何？作为中国特色的国家反腐败机构，国家监察委如何开局？这些都是广受关注的话题。

这些环节将很“有料”

政府工作报告

每年两会，人大会议开幕当天的政府工作报告都是重头戏，因为是换届的大会，今年两会，本届政府的最后一份工作报告将面世。

过去五年，本届政府“成绩单”如何？十九大后开局之年，中国政府的施政重点是什么？诸多百姓关切的国计民生热点，中央政府如何回应？

中国政府的“年度答卷”，关注度之高，不言而喻。

总理会见中外记者

两会闭幕后召开的总理记者招待会，已经逐渐成为了世界观察中国治国理政理念、经济外交政策、社会民生关切的重要窗口。

面对海内外媒体的犀利提问，总理又是怎么“接招”的呢？今年的总理记者会将释放哪些重要政策信号？又会如何影响你我生活？让我们一起期待！

两会记者会

还记得那年朋友圈刷屏的“外长表情包”吗？没错，当年王毅外长就是在两会记者会上与中外记者侃侃而谈，话中国外交。

今年设在北京梅地亚中心的两会新闻中心已于2月27日开门迎记者。按照惯例，两会期间，多场次由部委“掌门人”出席的记者会都将在这里举行。

除了大会本身，每年全国两会也是中外媒体的“新闻大战”。今年两会，中外媒体又将抛出哪些犀利问题？记者会又将释放哪些政策信号？两会记者会，一定“有料”。

部长通道

除了记者会，人民大会堂北门内一条长度不足百米的通道，每年两会被媒体称为“部长通道”。这里是列席会议的国务院各部门主要负责人进出会场的必经通道，也是媒体捕捉新闻的必争之地。

开通微信公号、收集热点问题、部长依次作答……去年两会，“部长通道”呈现出的变化和进步备受媒体好评。

今年两会是换届的两会，在“部长通道”，记者或将既能够听新部长谈规划，也能和老部长话离别，可以预想今年“部长通道”的火爆。

两会“新面孔”

3月2日上午，出席十三届全国人大一次会议的京外代表陆续抵达北京。

新一届代表委员首次亮相履职

代表委员“新通道”

目前，全国35个选举单位共选举产生的2980名十三届全国人大代表的代表资格确认全部有效。其中，新代表超过2200名，占代表总数近75%；已经公布的两千多名新一届全国政协委员名单中，过半也都是“新面孔”。

新一届全国人大代表和全国政协委员将如何履职尽责、参政议政，将成为外界关注的焦点。

代表委员“新通道”

今年两会期间，新闻中心将继续通过新闻发布会、记者会以及“部长通道”等多种形式，邀请有关部门负责人出席，充分回应国内外关切。特别值得关注的是，今年将在全国两会历史上首次开启“代表通道”和“委员通道”，邀请各方面代表委员亮相，讲述代表委员心声，展现代表委员风采，展现中国两会的开放自信。

来源：人民网