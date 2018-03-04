“我们希望病人都能好起来， 但现在还做不到”

选择进入肿瘤科，当一名肿瘤科医生，孟志强当然期望能让肿瘤病人被治愈，医学的发展和自我技术的成熟，也确实让他看到了一步步往前走的进步。

但是要让每个病人都好起来，现在还做不到这一点。当有自豪的病例发生时，自然也会有令人沮丧的病例发生。

星期日周刊记者 顾 筝



采访对象：孟志强 职业：复旦大学附属肿瘤医院微创治疗中心主任

医述

讲述医院里那些和疾病、健康、生死、选择……有关的故事。

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从没办法到有办法

看门诊的时候，总有患者问孟志强这样一个问题，让他难以回答。

“我为什么生这个病啊？”

孟志强是肿瘤医院微创治疗中心主任医师，长期从事肿瘤的微创治疗，专长是肝胆胰腺肿瘤。从事肿瘤科专业的工作已有22年了，从理论上来说，他知道肿瘤为什么会发生，比如遗传基因，比如基因在外界因素的影响下发生变化，再比如生活环境和习惯的问题……

但是具体到一个个个人，他真的回答不了“为什么”。

孟志强读研究生时的专业是内科其他专业，在医院实习时他发现这门学科非常有学问，专家们分析病情时思路也非常严谨而缜密，但是对于疾病的治疗却没有太多的办法。

看到这样的现象，孟志强心有不甘，他希望能发挥出更多的作用，那时在轮转时接触了肿瘤科，他觉得很有意思，就此转了专业。

从转入肿瘤科的1996年至今，孟志强看到了医学在肿瘤治疗方面的极大发展和进步，“医学的发展，让我们对某些肿瘤疾病从没办法变到有办法，也能从过去病人只能接受非常痛苦的治疗转为得到微创治疗。”

孟志强记得2003年接诊了一位年轻病人，40岁不到，本是意气风发，当时刚升了职。可是在体检的时候，发现肝内有肿瘤，中期。

“如果放在现在，可以做微创手术，效果不错的。但那时微创技术还没有发展起来，他那样的疾病，要么做大手术，要么就没有办法。”孟志强看着那个病人，从刚来医院时从外表根本看不出得了肿瘤，到状态迅速地变差，只用了短短一、二周时间。“我们眼看着他一天不如一天，只住院了一个星期，体力就差到连下床都不行了。

在医学对肿瘤没有太多办法时，肿瘤病人很容易就这样被疾病及自己内心的压力而击倒。孟志强知道大多数病人的思想包袱很重，生病后，病人有很大的压力，其中一部分是疾病带给他的，另一部分就是家庭、社会等带给他的。“有的病人会抑郁，这对治疗很不利，治疗的效果有时取决于他能否把包袱放下一些。”

一口一口“啃苹果”

孟志强本人很能理解心理状态影响身体状况，他自己也曾深深体会过。

他是肿瘤医院最早研究肿瘤消融手术的人，那是通过物理手段，局部加热或冰冻来杀死肿瘤组织的一种方法。由于是先行者，孟志强不知道可以向谁请教，也不知道在遇到问题的时候，可以找谁答疑解惑。

一切都靠自己摸索，学习国外经验，做体外实验。准备了很久，可等到第一个病人来的时候，孟志强还是很紧张。“之前都是体外实验，从没在真正的病人身上做过，穿刺进去之后电要用多大功率，用多长时间，都不知道。”

孟志强回忆，那个病人只是一个小的肝脏肿瘤，现在回头看，只是小菜一碟。现在他来做，只要四五分钟就好，但那一次，他做了一个小时。

“那个时候，所有的病人都做得比现在慢，每天晚上，都要到九、十点才能回家。回家的路上，我的心脏发早搏总是发得很严重，有时不得不在路边停车，休息很长一会才能回家。”在那半年里，孟志强心脏早搏发作得非常厉害，他去医院检查，可是检查的时候却没有发作，他后来寻找到了规律，发现原来每次都是手术当天和第二天发作厉害。“我就知道了，是压力太大。我第一个做消融手术，没有老师，出了任何问题，也不知道该问谁。”

从2000年开始研究肿瘤消融术，至今已有18年了，孟志强介绍说，从2010年开始，这项技术发展得非常快，现在越来越有效、安全、可控。他对技术也掌握得越来越娴熟，能处理很多疑难杂症。2017年，孟志强的科室共做了6000台手术，很多肿瘤位置长得不好的患者都被推荐到他们这里来。

孟志强刚接诊了一位复诊患者，他之前得了胃肠道间质瘤，手术切除后出现了肝部转移。肿瘤发展得很快，所有药物都无效，很快长到了13公分，患者和家属来到孟志强诊室的时候，非常悲观，抱着最后试一试的想法。孟志强之前也从没做过这么大的肿瘤，一般来说，5公分以内的肝部肿瘤是消融手术最好的适应指征，但这次孟志强愿意挑战一下，他对患者说：“如果你愿意尝试，我可以来试一下。”

患者和家属不想放弃任何机会，想试一下。而孟志强知道他们的经济困难后，也制定了最经济的方案来治疗。“消融手术凝固的范围有限，我就得像一口一口啃苹果一样，把那个肿瘤啃下来。”手术做了2个多小时，很成功。现在已经是患者第四年来复诊了，很幸运，肿瘤没有复发。

相似病症却不同结局的病人

这样的病例给予孟志强很强的自豪感。对医生来说，最希望看到的就是疑难病例在自己手上被成功地处理好了，那由此而来的职业成就感是没有其他东西来比拟的。

选择进入肿瘤科，当一名肿瘤科医生，孟志强当然期望能让肿瘤病人治愈，医学的发展和自我技术的成熟，也确实让他看到了一步步往前走的进步。

但是要让每个病人都好起来，现在还做不到这一点。当有自豪的病例发生时，自然也会有令人沮丧的病例发生。“有些病人来的时候挺好的，可是却怎么治也治不好；有的患者只是肿瘤早期，但转移得非常快。我很希望能在初诊时就能预测到，对于这个病人的治疗效果是不是好；他的复发概率是高还是低……可是这些都还做不到，落实到每个病人身上都各有不同，肿瘤细胞潜伏在那里，什么时候会发生，无法预知。”

医学上还有很多无法解答的难题，这对于在临床第一线工作的医生来说，有沮丧也有压力，甚至还有很多无奈的困惑。

孟志强记得七八年前有两个非常相像的病人差不多同时而来，都是胃癌原发，之后出现了肝部转移。孟志强为他们进行了两个疗程的治疗后，肿瘤消失了，之后一直在进行复诊。

有一个病人在5年后的那一次复诊时，检查显示一切都很好。可是两个星期后，她竟然由家人推着轮椅进了诊室。此时一查，全身居然到处都是肿瘤。这一切到底是怎么发生的，发生得怎么样这么迅速，找不到原因。之后很快，病人就去世了。

而另一个病人，至今仍然每半年都来孟志强这里复诊，生活得很好。

“做肿瘤科医生看到了很多生死离别，看到了各种不同的病人，这对我们来说压力很大。”孟志强说，“我们都希望病人能好起来，但现在还做不到这一点。病人不好的时候，会给我们带来很多困惑和烦恼，当然，现在改变还并不容易，只能一步步往前走。”