古镇一隅：乡愁就在那个地方

文/杨思颖

《芸辉一隅》是上海青浦朱家角小学（以下简称朱小）校长吴根华的教育管理专著。全篇文笔朴实，徜徉在笔墨间，仿佛静静聆听一位学者将多年的教学经历化为经验之谈，伴随自我感悟缓缓道来。朱小生于一片47平方公里的折扇形热土，是一所历史悠久的老校，由芸辉初等小学堂与一隅小学堂合并而成，《芸辉一隅》的书名就是由此而来。古镇里灵动深邃的气息培育出了聪敏生动的人。

吴校长在这所学校工作了15年，他在自我总结好校长的标准时讲到了高远眼光，创新能力，办学理念及引领水平等种种，但是，他认为这些只是片面的。一个优秀校长应有自己的要求与标准，他尤其强调了全体师生的认可与支持。在书中，我走进朱小，听吴校长娓娓道来。作为一所百年老校，朱小以勤为根本，倡导“课读之余，不忘耕植”，由教师带领学生团队走访老教师，挖掘校史材料，并将其编入校本教材，让每一个朱小人都带有名为朱小的烙印。在勤奋朴实，脚踏实地而又志存高远的一代代教师教导下，朱小也培养出了不少优秀的校友，他们在各自的领域为社会做出不可替代的贡献，熠熠生辉。

教师，是学校最大的财富

校长从教师而来，自然不能与教师脱节，要不断了解他们，为他们创造机遇，提升归属感，成就感，达成“双向认同”。

吴校长坚信学校应有一种凝聚力，那是能让所有身处学校的人都能感受到实在的幸福，充实的力量。对于凝聚力的建设既有领导的带领，也有集体的力量。集体中的每一个角色都不可缺少，各自发挥所长。一所学校的优秀背后必定是一个优秀的团队在支持它的经营。校园中一个个匆忙的背影，他们课堂上展现出的欣慰的微笑是对集体力量的最好诠释。教师不仅是一份工作，更是值得穷其一生来追求的事业。教师自古以来便有极高的地位，为人师表不忘学习也是书中常被称颂的美德。进步途中自然会产生抱怨，但不应止于抱怨，而是把它转化为行动，敢于创新，走出熟悉的环境，才会有新的发现。

学生的作业不宜过多，老师的“作业”也一样。吴校长提出了为老师减负的想法，让班主任能够轻松度过午休，休息时间不必为教案，批作业所困扰，在成绩公布时也不再为排名焦躁。压力不同程度影响了工作质量和状态，甚至危害健康。教师的压力不可小觑，职业幸福感也与其息息相关。在食堂就餐这样一件小事上，朱小力求种类丰富，菜肴可口，供应时间合理，温暖了胃也温暖了心。

吴校长相信青年教师隐藏着巨大的潜能，就教学方面提出了几点建议：多研究教案，学习大纲，同时要认真写教案，听课。除此之外，在课堂中实践，积累相应经验，参加教学活动时，虚心求教。他相信年轻教师在朱小提供的平台和机遇下，能够迅速成为高端专业的人才。吴校长十分重视教师与学生的沟通交流。他认为，教师应该要做好一个倾听者，在了解学生的难处之后，才能“对症下药”。倾听不仅是教师要做到的，也应该是教授给学生的良好品质，毕竟获得尊重要从尊重他人开始。

为了让青年教师快速融入，教师培训不可缺少。培训包括学校需求、教师需求和外部需求，其中最重要的还是教师需求，被教师认可，贴合教师自我要求的培训毫无疑问是成功的培训。朱小由此考虑设计与“教师形象”相关的礼仪课程，深受教师喜欢。培训提升了教师由内而外的气质。

在电子设备横行的当下，静心读书是一个遥远的记忆，教师中能够通读《红楼梦》的人寥寥无几。吴校长经常组织教师开展阅读活动，他常说，读书是教师可贵的生活品质。书的力量是强大的，“腹有诗书气自华”。读书是与文人们交流的机会，是一种享受，更是一种自然形成的习惯，是积极的生活方式。读了书，才会去想，去记录一些内心的想法。在读书中学习，在感悟中成长。

学生，是学校发展的根本

一所好学校，一流的师资与管理必不可少，现代教学设备也很重要，然而这离理想的学校还是差了很多。学校的教学方法的成功与否都不能由一个人决定，学生是反映教学成果的窗口。一个现代的学生应具有自信，坚强，创新等品质，在不断打磨中为将来在社会中立足定下基础。因次，教师在教学过程中不仅仅是教授书中的内容，也应顾及实践，结合生活，使学生的知识面更立体。

小学的学习经历定是生命中一段美好的回忆，学生学习的最主要平台就是课堂。吴校长认为，做好常态课堂，也就是达到了优质课堂。做到优质的关键在于教师，常态课堂是自然的师生互动，对教师的自身素质有较高的要求，教师之间要有交流，切磋，设置合理恰当，符合学生水平的问题，帮助学生思考。教师的教学方式应扬长避短，符合自身。课堂是学生探索求知的场所，舍弃一点完美，多一点思考，培养学生的自主学习能力。同时，课堂也是培养师生感情的地方，教师们饱满的情感激发了学生的求知欲，朱小俨然是学生们的第二个家。

教学手段随着时代发展日新月异，朱小紧跟时代脚步。英语课上让外教与学生互动，感受更地道的英语，而不局限于书本上的字句，让学习服务于生活。吴校长提出了一个颇为新颖的想法：通过电子设备记录每一个学生的学习进度，让教室不仅是一群同龄人聚集的地方，而是一个有温度的、有深度的，能够守护每一位学生的学习场所。

优质课堂当然少不了好的课程设置。朱小的校本课程不仅贴合学生的需求，更带有朱小的独特印记，带有朱家角古镇的特色，成为无可替代的校本材料。课程内容上，朱小增添了对地域资源，校史资源的介绍，在历史积淀中找到学校立足的基点。朱小的课程多样化且质量高，学生大多兴趣盎然，以兴趣为动力，从中受益匪浅。

学生在“课植文化”的熏陶下，校外有组织地进行古镇文化研究，自发为古镇征集广告词，把保护旅游资源的金点子寄给镇长，学做古镇导游；校内整理编辑了《古镇文化探究300问》，培养了小导游的口语表达能力。每个学生都感受到了古镇文化的魅力，在学习与欢笑中传承千年文化。

家长，是学校亲密的伙伴

吴校长从多年来的实践中得出一个带有兵法特色的结论：在家校合作的漫漫征途中，有一个槛，越过或不越过，看到的景象是截然不同的。这个槛便是：家长把教育孩子的责任一味地推给了学校，推给了老师。这变成了家长自觉或不自觉的心理和行为，并且由来已久。而“家庭教育的绵薄无力以及家校合作的似是而非”，的确是存在的。怎么破这个槛呢？朱小的不懈探索已经积累了独特心得。

在这个竞争日趋激烈的社会中，小学生的70后、80后父母，正处在事业打拼最关键的年份。年轻的家长容易忽略孩子的情商，而只注重智商和成绩；尤其是父亲，在对学校的沟通中常常难得见到身影。然而，家长是在学生成长过程中陪伴时间最长，教导生活经验（包括如何与人相处）最多的人；所以，吴校长强调教育应该是学校与家长沟通交流的过程。学校教育作为一个服务部门，应该更好地更合理地服务于家长的需求。而“我们做教师的，沉浸在一轮又一轮的课程改革之中时，却还有着一个任务，那就是，伸出我们的手，搀起家长的手，为了教育好孩子，携手合力，永不停息”。有了这样的情怀，相信再多的槛也能跨过。

与此同时，家长们在各自的领域各有成就，通过家长的帮助，学校可以建立起更多彩的课程。如微信朋友圈里经常议论的隔代教育问题，也可以通过实践来丰富我们的思维；朱小课程中就曾请奶奶辈的家长来教授孩子们如何裹粽子。裹粽子，还要学吗？粽子、端午节纪念屈原的粽子，发端于中国的江南；二千多年来从未发生过什么疑问。直到前几年，韩国人在联合国科教文组织的场合跟我们在争夺“端午祭”的文化遗产，才引发高密度的反思。为什么韩国人不和日本人去争夺寿司的发明权呢？因为日本的小学课程里就有“寿司制做”的内容。如果我们的孩子不会“裹粽子”，江南的乡愁就会苍白许多，屈原也只是一个单调的符号。何况从引伸的角度来看，学习和“裹粽子”一样，是一点点积累的结果。

毫无疑问：家长的积极介入，使得传统文化的教学变成生动的活化记忆。家长对学校了解越多，则与孩子就走得越近，这无疑是对学校教育的一大帮助。而朱小提倡的家长开放日同家访一样，是家长了解学生学习状态和学习环境的好机会，也是打破家长对学生固有看法的机会。分餐盒、搬椅子等小事处处体现着学生的素质，教育并非都是老师的工作，生活中家长是学生素质指导的最好老师。

合上书，我不禁羡慕起了朱小的学生们，他们有一位有温度的校长，他把朱小当做是一株萌芽的绿植，细心呵护。学生，教师在他的感染下追寻朱小历史根源，立足根本，脚踏实地，厚积薄发，勇闯未来。一代代朱小人在政治，经济，文化，科技多个领域留下闪光的足迹，成为新一代朱小人的榜样。做校长是一件难事，但吴校长却把它做成了一件乐事。他看到负责任的保安会感动，他浏览辉煌的校史会自省，他写下一位位教师优秀事迹时会带有自豪。他的感情是如此真实，仿佛身临其境；他的语言是如此地有感染力，写尽办学苦乐。作为朱小的领军一员，吴校长凭自己的智慧和行动实践出校训“勤朴”和“课植”的内涵。 （作者单位：天津财经大学）