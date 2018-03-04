昔日：马路市场脏乱差 如今：文化墙洁净雅致

社区晨报记者 陈毓磊

一楼住户破墙开窗，面朝大街做买卖，居民楼硬是变成“马路市场”。在不少老小区的一楼沿街路面上，经常可以看到破墙开出许多“居改非”商铺。虽然居民赚了小利，可破坏了城市景观。长宁区仙霞街道日前继续开展“五违四必”整治工作，继水城路、虹古路之后，最近茅台路上破墙开店的“毒瘤”也被除了。

仙霞街道的违法建筑主要聚集于天山路、虹古路、安龙路、水城路、茅台路等多个路段。街道拆违办工作人员告诉记者，此次整治的茅台路违建源于上世纪九十年代末，其中时间最长的已有二十年。沿街长期存在的餐饮店、美甲店、铝合金加工等业态油烟和噪音扰民严重，导致人行道拥堵又油腻。

由于破墙开店的商户中包括本地居民和外来经营户，租赁关系复杂。为此，整治前期街道曾多次组织调查摸底，城管、居委等部门多次约谈商户，走访告知工作做到房东和经营户双通知，在整治路段拉横幅营造整治态势。

仙霞街道此次破墙开店整治，充分借鉴了天山五村综合治理的群众工作经验，建立一户一档资料，摸清底数，逐一对每户进行风险评估，针对特殊困难户，采用因地制宜、因人而异、一事一议满足个性化需求。为保证拆违工作顺利进行，又不影响居民的正常出行，每次拆违前街道都召开部署会，制定方案，明确任务。街道拆违办、派出所、城管中队、施工单位、垃圾清运单位等职能部门通力协作，拆除违章、垃圾清运，有序进行。

“违章不见了，马路也宽敞了。”破墙开店整治工作赢得了周边居民的拍手叫好。而让居民们一直担心的餐油烟、噪声、拥堵，如今都成为过去式。违法建筑拆除后，工人第一时间用水泥和砖块进行了封墙处理，维持一门一户的原貌。近日，记者在茅台路看到，部分居民楼外还修砌了灰色新围墙。

仙霞街道开展破墙开店整治工作以来，对辖区内破墙开店、违法建筑以及其店招店牌应封尽封、应拆尽拆，目前累计封墙封门410处，拆除违法建筑200处4495平方米，拆除违法店招店牌330块。预计在2018年第一季度全面完成辖区破墙开店整治工作。下一步，仙霞街道将聚焦国际精品城区的发展定位，根据每条路段的特色因地制宜地巩固前期整治成果，目前已经建成芙蓉江路花卉墙、威宁路名人励志墙、虹古路生态墙、水城路科普墙等，与周围环境相得益彰，宁静和谐，进一步提高了居民群众的满意度。