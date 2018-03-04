社区晨报记者 王珏玮

60多岁，本应该是“享清福”的年纪，但对于浦东新区潍坊社区刚刚年满63岁的袁凤瑛来说，这些都是现在不可能实现的愿望。十年前，老伴因脑出血而瘫倒在床，不久之后，年仅2岁的孙子小宇（化名），因一次意外车祸而高位截瘫，更不幸的是还被查出患有血友病。

这么多年来，一边是卧床不起、昏迷不醒的“植物人”；另一边是与轮椅为伴、弱不经风的“玻璃人”。为了照顾一老一小，袁凤瑛只能辞去了当时的工作，专职照料他们。孩子出事后，他的母亲一走了之。家里为负担医药费用也已心力交瘁，但这些困难都没有压垮袁凤瑛，她从未放弃两个最亲最爱的人能够康复的希望。值得欣慰的是，刚过完8岁生日的小宇既懂事也坚强，家人的支持和爱护让他温暖又积极地生活着。

小宇今年8岁，唇红齿白、活泼可爱，如果不是坐在轮椅上，他看起来跟正常孩子没有什么异样。可他几乎不能轻易挪动，在轮椅上如果坐累了想换个姿势，袁凤瑛都是轻手轻脚地帮他慢慢移动。“自从生了这个病，再正常不过的动作也提心吊胆，就怕会出血。”袁凤瑛告诉记者，小宇患的是甲型血友病，凝血时间延长，终身具有轻微创伤后出血倾向，只有注射凝血因子才能“续命”。

奶奶如今成为了小宇唯一的依靠，既照顾他的生活起居，还教他拼音写字，按照家里习惯，孩子一直称奶奶为“好婆”。“好婆每天要给我检查五次身体，我一出血还要去医院。”

为了弥补小宇不能如同龄人般去学校念书的缺憾，袁凤瑛兼任起了小宇的“家庭老师”。小宇的悟性却很高，现在已经开始自学起了二年级的教材。也许是孤独的时间比较多，孩子还特别喜欢写作和阅读。

“每次送小宇去医院，为了节省车费，我都是背着他去门口坐219路公交车。有一次遇到一个司机师傅，特意下车帮我一起扶小宇上车，后来他还向车队反映了我们的情况。没想到，车队很重视，不仅领导来家里看了我们，还让我们每次去医院前先打电话过去提前告知，公交车会等我们。”袁凤瑛告诉我们，小宇知道了这件事情之后，还一定要写感谢信给车队。

终于守得云开见月明，原本苏醒无望的老伴在袁凤瑛的精心照料下睁开了眼睛，虽然还是不能动，但袁凤瑛认为，能醒来已经是“奇迹”。更何况，小宇也在一天天的成长，变得开朗且懂事。袁凤瑛说：“街道领导和居委干部都是真心在关心和帮助我们。像是为小宇请社区家庭医生来照看，逢年过节的上门关心，这些点点滴滴看着都是小事，却真的能让我们感觉到温暖。”