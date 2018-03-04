门越开越大-全国两会今年除保留“部长通道”外，　首度开放“委员通道”与“代表通道”

晨报首席记者 李 芹

从记者追着各部委负责人提问，到各部长站在通道主动接受记者提问的“部长通道”，再到今年首度开放的“委员通道”与“代表通道”，全国两会正在以一个越来越开放与自信的面貌出现在世界的面前。

3月3日下午1点多，原本被各路媒体长枪短炮挤满的人民大会堂东门广场，比起往昔少了些许人气。因为今年不少记者都在排队等待进入人民大会堂，见证首度开放的“委员通道”。

在这条通道上，包括全国政协委员、中国载人航天工程办公室副主任、航天员杨利伟在内的11名委员分四批回答了众多媒体的提问。杨利伟在接受采访时透露，今年中国要进行第三批航天员的选拔，除了从传统的空军飞行员中进行选拔外，还将从工业部门、科研院所、相关高校等进行选拔。他欢迎更多年轻人投身航天事业，为建设航天强国贡献自己的一份力量。

除了“委员通道”外，历年来颇受记者们关注的“部长通道”今年继续保留，并且在全国人大会议期间还将推出“代表通道”，首场“代表通道”将在十三届全国人民代表大会第一次会议开幕前正式开启。

说起来，已经是众多记者最期待的“部长通道”原本并不存在。这条通道，实际上是位于人民大会堂北大厅的一条列席人员入场通道。由于记者们习惯在这条通道上“拦截”各部长进行热点问题的采访，一来二去便有了这条“部长通道”。

一开始这条通道不设隔离线，由于“拦截”部长们，现场场面有时会陷入混乱。到后来开始设立隔离线，同时增设拍照台、话筒架和音响等媒体采访所需设备，整个秩序开始慢慢形成。再到如今越来越多的部长主动站在台前，轮流接受记者的采访。这种变化无一不是全国两会正在变得越来越开放与自信的深刻写照。

另外，3月10日下午全国政协全体会议和15日上午闭幕会之前，还将举办“委员通道”集中采访活动，到时还将有来自不同界别的委员讲述心声、展现风采。