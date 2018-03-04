议程丰富看点多 全国两会将迎25年来最长会期

经济日报-中国经济网3月4日讯(记者 李焱)3月4日中午,十三届全国人大一次会议在人民大会堂新闻发布厅举行新闻发布会,大会发言人张业遂就大会议程和人大工作相关的问题回答了中外记者的提问。

十三届全国人大一次会议发言人张业遂在发布会上(经济日报-中国经济网记者裴小阁 摄)

从主席团第一次会议通过的大会日程来看,本次大会一个突出的特点就是会期很长,3月5日上午开幕,3月20日上午闭幕,会期15天半。

为什么本次全国人大会议会期这么长?正如张业遂在发布会上介绍的,这主要是由大会的议程决定的。除了例行要审议政府工作报告、人大常委会工作报告、两高报告,审查计划报告、预算报告外,本次大会还要审议宪法修正案草案、监察法草案,审议国务院机构改革方案,选举和决定任命国家机构组成人员。正是这些非例行的重要议程,使得本次大会会期较长,也为社会各界和全球媒体高度关注。

据经济日报-中国经济网记者观察,本次全国人大会议的会期在最近几次换届年份中都属于较长的一次。要找到会期比今年更长的一次大会,还要一直向前追溯到1993年的八届全国人大一次会议,那次大会于当年3月15日至3月31日举行,历时17天。

再看今年的全国政协会议。已于3月3日下午开幕的全国政协十三届一次会议,将历时13天。上一次同样开了13天的全国政协会议,是2007年的全国政协十届五次会议。如果要找到比这两次会期更长的全国政协会议,则要再往前追溯10年,1997年的全国政协八届五次会议一共开了14天。

把人大和政协合起来看,也要追溯到1993年,才能找到会期比今年更长的一次全国两会。那年两会,从3月14日下午全国政协八届一次会议开幕到3月31日下午八届全国人大一次会议闭幕,会期比今年的全国两会多了半天。

由此可见,无论是只看全国人大会议还是把“两会”合起来看,今年的会期都将创下25年来的最长纪录。

经济日报-中国经济网记者统计了全国人大、全国政协历次会议的举行时间和会期,得到以下图表:

全国人大、全国政协历次会议开幕日期示意图(注:1949年统计的是全国政协一届一次会议,不含此前举行的中国人民政治协商会议第一届全体会议)

全国人大、全国政协历次会议会期示意图(注:1949年统计的是全国政协一届一次会议,不含此前举行的中国人民政治协商会议第一届全体会议)

通过统计数据可以看出,早期的全国人大、全国政协会议,召开时间和会期都比较不规律。1959年,全国人大会议和全国政协会议开始“套开”,逐渐形成了“两会”这一特定称谓。从1959年到1983年,政协基本保持“先于人大开幕、晚于人大闭幕”的节奏,因此会期也较人大更长。1984年起,政协“先于人大开幕、先于人大闭幕”成为惯例。1985年起,全国两会的开幕日期基本稳定在每年3月,并逐渐从3月下旬前移至3月上旬(其中全国政协八届五次会议在1997年2月27日开幕)。从1998年至今,全国政协会议和全国人大会议分别于每年的3月3日和3月5日开幕,这个日期没有再变动过,两会实际会期也相差不大,遇换届年份,人大会期一般比政协更长一些。

据全国人大新闻局有关人士介绍,由于全国人大会议要对一年的工作进行讨论和决议,因此召开的时间不能太晚。而由于中国农历春节对应公历日期在一定范围内存在不确定性,使得将全国两会的召开时间定在每年3月初成为比较现实可行的选择。而全国两会开幕时间和会期逐渐形成规律,也反映出中国人的政治生活越来越稳定了。

小贴士:

历史上会期最长的一次全国人大会议是1955年举行的一届全国人大二次会议,那次大会从7月5日开到7月30日,历时26天。

历史上会期最长的一次全国政协会议是1962年举行的全国政协三届三次会议,那次大会从3月23日开到4月18日,历时27天。

历史上会期最短的一次全国人大会议是1975年举行的四届全国人大一次会议,那次大会1月13日开幕,1月17日闭幕,只开了5天。

历史上会期最短的一次全国政协会议是1949年10月9日举行的全国政协一届一次会议,因为开国大典前的9月21日至9月30日刚刚举行过中国人民政治协商会议第一届全体会议,所以一届一次会议只开了1天。此外,1953年举行的全国政协一届四次会议和1954年举行的全国政协二届一次会议,分别只开了4天和5天,也是会期相对较短的全国政协会议。