上海团动态-参阅资料扫码可读

记者 何雅君 通讯员 卢慧萍

晨报讯 上海团的代表们只要拿起手机扫一扫二维码，《习近平同志出席上海团审议的重要讲话（2008年-2017年）》、《十二届全国人大一次会议上海团简报》、《人民代表大会制度简明读本》等参阅材料就会立即呈现在眼前。

这是上海团秘书组为代表们精心选编的电子版全国人代会参阅资料。今年，代表们不用抱一叠厚厚的纸质材料，只要拿一份四页小折子，想看哪份参阅材料，扫一扫纸上的二维码即可，34个二维码，几百万字，每个二维码都标注了电子版材料的文件名，一目了然，快捷高效。

“节约了纸张，挺好的”、“很方便，不用为了找一篇文章，一页页翻文件，省时间”……代表们纷纷点赞。

这是本次人代会上海团的一次创新尝试：让上海团的全国人大代表们随身携带“移动材料”参加全国人代会。34个二维码排成三页，第一页为习近平同志的重要讲话、十九大的重要精神，第二页是上一届全国人代会的资料和上海市的各项参阅材料，第三页是与代表履职相关的辅助阅读资料。二维码的设计美观大方，内容丰富详实，操作简单方便。

全国人大代表、上海市人大常委会秘书长陈靖介绍，本市新当选的全国人大代表对国家和社会发展包括法治建设以及上海市的经济社会发展、代表履职需具备的相关知识等要有全方位的了解，尤其是今年全国人代会还有修宪、审议监察法等新内容，需要代表们具有相关知识的储备，因此利用新媒体为代表提供丰富的参阅资料。上海团秘书组收集整理了34份有价值的阅读资料，信息中心提供二维码制作的技术支持。扫码阅读紧跟互联网发展，适应了新形势，减少了纸张用量，节约了成本，方便了代表，让代表们在“扫一扫”阅读中，更好地学习、知情和积极履职。