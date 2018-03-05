中船重工第七〇四研究所某部专业科科长李媛，带领团队点亮舰载机归航-短短5年完成航母特种装置研制

晨报记者 杨天弘

2012年11月23日，一个风和日丽的日子，歼—15首次成功着陆辽宁舰。起飞、寻舰、下降、着舰，直至飞机稳稳地停在航母甲板上……看到起降成功，李媛握紧的拳头松开了。

舰载机起降是世界性难题，不仅考验飞行员的驾驶技术，更需要专业的设备来保障其安全性。为了成功将某特种装置贴上“中国制造”的标签，身为中船重工第七〇四研究所某部专业科科长的李媛带领团队用短短5年的时间完成了航母特种装置的研制，走完了国外半个世纪的研发道路，完成了从科研到装备的突破，技术能力达到世界先进水平。

攻克世界难题

1986年，汤姆·克鲁斯驾驶F-14舰载机在航母上弹射起飞、定点着舰，帅气逼人地吸引住无数少女的眼球，而这部美国电影也让站在荧幕前的李媛深深地记住了航母。渐渐地，李媛开始理解到航母是一个国家综合实力的代表，大国重器，除了国土防御和维护海外利益，还能够更好地履行国际责任和义务。“所以，这些足以让我们工科出身的孩子觉得，从事与航母相关的事业是一件很酷的事。”

1999年，李媛从山东工业大学自动控制系毕业后，进入中船重工第七〇四研究所某部专业科工作。当时，该专业科承接了国防重点工程特种装置的设计任务。

李媛说，高空驾驶俯瞰大海，巨大的航母像一张小小的“邮票”，舰载机要在这张“小邮票”上稳稳着陆，不仅考验飞行员的驾驶技术，更需要特种装置设备的保障。

特种装置看上去是简单的设备，其实它的背后是一套庞大的系统。它的精度高到目前国内已没有合适的检测来检测它的精度。它的使用环境恶劣，需要安装在振动冲击最为剧烈的试验区域，就连军事装备水平较高的法国、俄罗斯也在这些技术难点上望而却步，转向外购或研制替代产品。“可见，国内自研的重大意义和技术难度。”

夜以继日反复试验

日程计划表已经敲定，必须成功，没有退路。刚上岗不久的李媛鼓起勇气承担下来。“当时20出头，扎着马尾，奔波在各种研讨会场。会场里全是头发花白的行家和业内泰斗，我站在里面就觉得特不协调。”回忆那段往事，李媛自嘲道。当时就有专家开玩笑说七〇四所是不是没人了，怎么派来个黄毛丫头。

“可以说，李媛付出了比常人更多的努力。”这是李媛当年的领导郑科长给予的评价。由于国外进行技术封锁，此前没有任何资料，研发时也没任何技术参数。李媛和她的团队跑遍图书馆，查阅各种资料，自主研究技术。“每天白加黑，每周6+1”，李媛和团队的小伙伴们连续数年天天如此。

该特种装置涉及到控制、机械、船体结构、空间几何等多领域综合知识，对精度和可靠性要求极高，需反复试验论证。为了找到最适合的参数配置，李媛团队反复比对，试验了多个不同的样本，找到了一组最适合的。

挑战恶劣环境实地试验

工程进入陆上试验阶段，李媛更是奔赴现场，一呆就是半年。“那年正逢北方低温，经常下一天的雪，入夜更是低至零下30℃。”由于装置试验时间提前，土建工程却仍处于施工状态，现场粉尘弥漫、停电频繁，在这种条件下完成提前试验，几乎不可能。但她没有气馁，带领团队避开施工高峰和用电高峰，在别人不工作时见缝插针地抓紧安装调试。经常是清晨6时赶往试验场，晚上2时摸黑回住处，确保了工程的一个个关键节点得到落实。

陆试之后便进入“海上试验”。作为一项随动系统，装置在外部环境复杂多变的海况下稳定性到底如何，这一系列疑问均需海上试验给出准确回答。“打仗时敌人不会让我们选择天气，模拟试验就是要选择最极端复杂的气象。”只要遇到大风低温、极端海况，天气越恶劣，李媛就会特别兴奋。有一次，随着船的高速航行和海区大风，试验区域相对风速已达到每秒数十米，接近飓风水平。一踏上试验区域，人就会被狂风吹得倒退几步，但这正是测试设备在极端情况下稳定性的最好机会。

在李媛的带头下，大家迅速到位，身穿救生衣腰系安全带，对设备做试验前的例行检查。那时已经零下10℃，凛冽的海风吹打着，她忍着刺骨的寒冷，摘掉手套徒手使用无水酒精棉球对精密设备进行擦拭。手指伸出不到两分钟就已冻僵，但她以身作则咬紧牙关带领检测人员轮番上阵，做好试验准备，确保了试验成功。她说，因为特种装置关系着飞机师的生命安全。

2012年11月23日，5名飞行员成功完成了辽宁舰的首批起飞与着舰，首次实现了中国舰载机在自己的航母上成功起降。20年，中船重工第七〇四研究所全体科研人员付出的努力，终于迎来收获。而回首过去种种的艰难坎坷，李媛竟轻描淡写地说：“其实没什么，这只是我的工作。”