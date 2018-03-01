每周一风雨无阻前往派出所“报到”-阿婆连续十年坚持为民警量血压

晨报记者 吴艺璇

一张张登记表，记录着一位位民警的血压变化，这些都是77岁的李芸芳老人写下的:哪个民警血压高、健康状况如何，她都如数家珍。

2009年，一次偶然机会令李芸芳与派出所民警结缘，此后她每周一都会如约来到封浜派出所“坐堂问诊”，为民警和辅警测血压、开展健康咨询，这一坚持就是十年之久。

民警们叫她“李阿姨”

2009年，退休后一直在社区里当志愿者的李芸芳，在为社区群众义诊过程中，给当时的上海市公安局嘉定分局封浜派出所社区民警赵贤华量了一次血压。

赵贤华偶然谈起公安工作时曾透露，许多民警由于长期加班、值班，健康状况可能或多或少被忽视。说者无意，听者有心。李芸芳通过赵贤华与当时的派出所教导员商定，每周一13点半到15点来派出所为民警、辅警量血压。

为了不影响大家工作，量血压的地方就设在派出所门口的首问接待旁。派出所的民警们都亲切地叫李芸芳为“李阿姨”。十年过去，李芸芳帮忙量过血压的不少民警都已经退休或调走了，但李芸芳问诊的台子却一直没变过。

“有一次，刮台风下大雨，她还是坚持来到派出所，大家都劝她天气不好就别来了，但她说反正住得近，还是来了。”派出所民警说，仅有一次，因为小区“水漫金山”，李芸芳打电话给教导员，请了一次假。

为民警“延时坐诊”

公安民警随时随地都可能有突发警情处置，说走就走。有一次，民警戴军刚坐下来量血压，来了一个电话，就匆匆忙忙出警去了，李芸芳告诉戴军自己晚点走，等他回来再量。可是，民警出去应对突发事件，什么时候回来很难保证。派出所内勤见李芸芳没有像往常一样“收摊”，知道她在等戴军后，连忙给戴军打了电话。得知李阿姨还在等自己量血压，戴军感动不已。对于这种情况，李芸芳总是摆摆手，说自己这个岁数没啥事，多等一会儿没关系。

3号王晓东、81号张建清、150号沈泉龙……李阿姨虽然都记在一张张表格内，但她随时就能脱稿报出人员和编号。李芸芳还将每个人一年的血压记录进行比较，给他们针对性的提醒。

在派出所时间长了，有市民见李阿姨在量血压，也会捋起袖子请她帮忙量一下，李芸芳总是有求必应。问她收不收费，她总是乐呵呵一笑，“收什么费啊，快来！”